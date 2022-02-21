17:06 21.02.2022 (обновлено: 17:15 21.02.2022)
Лавров: Запад не готов воспринимать предложения России по нерасширению НАТО
Глава МИД Лавров: Запад не готов воспринимать предложения России по нерасширению НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток.
"Оценка этой реакции показывает, что наши западные коллеги не готовы воспринимать наши центральные предложения, прежде всего, в том, что касается нерасширения НАТО на восток, это требование отклонено со ссылкой на так называемую политуру "открытых дверей" альянса и свободу выбора государством способов обеспечивания свой безопасности", - сказал министр.
При этом Лавров добавил, что "альтернативы этому ключевому предложению не предложено".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Опубликовано: Ольга Филиппова