https://ria.ru/20220221/nato-1774114209.html

Лавров: Запад не готов воспринимать предложения России по нерасширению НАТО

Лавров: Запад не готов воспринимать предложения России по нерасширению НАТО - РИА Новости, 21.02.2022

Лавров: Запад не готов воспринимать предложения России по нерасширению НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:06

2022-02-21T17:06

2022-02-21T17:15

нато

россия

сша

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток."Оценка этой реакции показывает, что наши западные коллеги не готовы воспринимать наши центральные предложения, прежде всего, в том, что касается нерасширения НАТО на восток, это требование отклонено со ссылкой на так называемую политуру "открытых дверей" альянса и свободу выбора государством способов обеспечивания свой безопасности", - сказал министр.При этом Лавров добавил, что "альтернативы этому ключевому предложению не предложено".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

россия

сша

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

нато, россия, сша, в мире, сергей лавров