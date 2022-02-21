12:59 21.02.2022 (обновлено: 13:13 21.02.2022)
Страны Запада "заврались" о нерасширении НАТО, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: западные партнеры заврались по теме нерасширения НАТО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные партнеры "заврались" по вопросу нерасширения НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тогда пусть они разберутся, что это такое за потрясающая организация, когда, с одной стороны, от ее имени говорят ее различные представители в национальном качестве, потом, когда их просто просят ответить за свои слова, они ссылаются на коллективность принятия решений, ну по большому счету, русским словом это можно назвать заврались", - сказала она в эфире "Первого канала", высказываясь по теме нерасширения НАТО.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Опубликовано: Кирилл Волков