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Страны Запада "заврались" о нерасширении НАТО, заявила Захарова
Страны Запада "заврались" о нерасширении НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 21.02.2022
Страны Запада "заврались" о нерасширении НАТО, заявила Захарова
Западные партнеры "заврались" по вопросу нерасширения НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:59
2022-02-21T13:13
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
россия
мария захарова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные партнеры "заврались" по вопросу нерасширения НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тогда пусть они разберутся, что это такое за потрясающая организация, когда, с одной стороны, от ее имени говорят ее различные представители в национальном качестве, потом, когда их просто просят ответить за свои слова, они ссылаются на коллективность принятия решений, ну по большому счету, русским словом это можно назвать заврались", - сказала она в эфире "Первого канала", высказываясь по теме нерасширения НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, россия, мария захарова
12:59 21.02.2022 (обновлено: 13:13 21.02.2022)
 
Страны Запада "заврались" о нерасширении НАТО, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: западные партнеры заврались по теме нерасширения НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные партнеры "заврались" по вопросу нерасширения НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тогда пусть они разберутся, что это такое за потрясающая организация, когда, с одной стороны, от ее имени говорят ее различные представители в национальном качестве, потом, когда их просто просят ответить за свои слова, они ссылаются на коллективность принятия решений, ну по большому счету, русским словом это можно назвать заврались", - сказала она в эфире "Первого канала", высказываясь по теме нерасширения НАТО.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:31
Эксперт объяснил, почему Запад отказался от гарантий о нерасширении НАТО
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОРоссияМария Захарова
 
 
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