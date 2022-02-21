https://ria.ru/20220221/nato-1774048045.html

Страны Запада "заврались" о нерасширении НАТО, заявила Захарова

Страны Запада "заврались" о нерасширении НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 21.02.2022

Страны Запада "заврались" о нерасширении НАТО, заявила Захарова

Западные партнеры "заврались" по вопросу нерасширения НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:59

2022-02-21T12:59

2022-02-21T13:13

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

россия

мария захарова

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Западные партнеры "заврались" по вопросу нерасширения НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тогда пусть они разберутся, что это такое за потрясающая организация, когда, с одной стороны, от ее имени говорят ее различные представители в национальном качестве, потом, когда их просто просят ответить за свои слова, они ссылаются на коллективность принятия решений, ну по большому счету, русским словом это можно назвать заврались", - сказала она в эфире "Первого канала", высказываясь по теме нерасширения НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220210/nato-1771996123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, россия, мария захарова