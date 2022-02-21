09:44 21.02.2022 (обновлено: 09:58 21.02.2022)
В МИД упрекнули НАТО в невыполнении обещаний по нерасширению альянса
Представитель МИД Захарова напомнила Столтенбергу об обещании о нерасширении НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Представители североатлантического альянса опровергают друг друга и делают заявления, которые не соответствуют проводимой политике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что не существует решения, в котором страны альянса договорились отказаться от написанного в основополагающем договоре НАТО.
Как напомнила Захарова в своем Telegram-канале, по итогам переговоров в Вашингтоне 2 февраля 1990 года министр иностранных дел, вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер заявили о договоренности, что "нет намерения расширять зону обороны НАТО на восток. Это касается не только ГДР, которую мы не хотим включать, но и вообще".
"Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг (в 1990 г. статс-секретарь в министерстве охраны окружающей среды Норвегии) запросто и походя так опровергнет их слова", - написала Захарова.
"Так что же это за организация такая, если каждый год ее члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?" - добавила она.
Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Документ, ранее находившийся под грифом "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Опубликовано: Мадина Моргоева