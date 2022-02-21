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Госдеп прокомментировал учения американских военных в Польше
Госдеп прокомментировал учения американских военных в Польше - РИА Новости, 21.02.2022
Госдеп прокомментировал учения американских военных в Польше
Госдепартамент США на просьбу РИА Новости прокомментировать учения американских военных в Польше заявил, что действия НАТО "не нацелены на провокации". РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T02:01
2022-02-21T04:07
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Госдепартамент США на просьбу РИА Новости прокомментировать учения американских военных в Польше заявил, что действия НАТО "не нацелены на провокации".Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину.Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.
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в мире, нато, государственный департамент сша, сша, вашингтон, польша
02:01 21.02.2022 (обновлено: 04:07 21.02.2022)
 
Госдеп прокомментировал учения американских военных в Польше

Госдеп США: размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Госдепартамент США на просьбу РИА Новости прокомментировать учения американских военных в Польше заявил, что действия НАТО "не нацелены на провокации".

"Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно. Оно не нацелено на провокацию конфликта, а наоборот на его предупреждение", — сообщили в пресс-службе Госдепа.

Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.
Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину.
Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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В ЕС назвали справедливым требование России к НАТО
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреНАТОГосударственный департамент СШАСШАВашингтонПольша
 
 
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