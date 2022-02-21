https://ria.ru/20220221/nato-1773979600.html

Госдеп прокомментировал учения американских военных в Польше

Госдеп прокомментировал учения американских военных в Польше - РИА Новости, 21.02.2022

Госдеп прокомментировал учения американских военных в Польше

Госдепартамент США на просьбу РИА Новости прокомментировать учения американских военных в Польше заявил, что действия НАТО "не нацелены на провокации". РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T02:01

2022-02-21T02:01

2022-02-21T04:07

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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Госдепартамент США на просьбу РИА Новости прокомментировать учения американских военных в Польше заявил, что действия НАТО "не нацелены на провокации".Недавно США и Великобритания дополнительно перебросили в Польшу 1,7 тысячи и 350 солдат соответственно. Позже Пентагон сообщил о переброске в Польшу еще трех тысяч военнослужащих.Наращивание западными странами военного присутствия вблизи границ России увеличивает напряженность обстановки, особенно на фоне постоянно звучащих заявлений о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину.Россия отвергает все подобные обвинения и призывает воздержаться от поставок вооружений Украине, чтобы не спровоцировать киевские власти на военные авантюры.

https://ria.ru/20220221/granitsy-1773976469.html

сша

вашингтон

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Никита Стома

в мире, нато, государственный департамент сша, сша, вашингтон, польша