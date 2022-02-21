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ЛНР заявила о 66 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки

ЛНР заявила о 66 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 21.02.2022

ЛНР заявила о 66 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки

Украинские силовики 66 раз нарушили режим прекращения огня за последние сутки, ранены трое мирных жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T00:33

2022-02-21T00:33

2022-02-21T05:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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украина

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики 66 раз нарушили режим прекращения огня за последние сутки, ранены трое мирных жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram."По состоянию на 0:00 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населенных пунктов республики. Активно применяется запрещенное минскими соглашениями вооружение", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram Народной милиции.Отмечается, что силовики Украины использовали минометы и пускали снаряды запрещенного соглашениями калибра 120 миллиметров. Один мирный житель в результате обстрела "получил травматическую ампутацию нижней конечности" в населенном пункте Пришиб, в населенном пункте Знаменка двое жителей получили осколочные ранения. Кроме того, были зафиксированы повреждения крыш двух жилых домов.По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), за сутки ВСУ обстреляли территорию республики 63 раза: использовались минометные снаряды и артиллерия.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

в мире, владимир зеленский, алексей резников, родион мирошник, донецкая народная республика, украина, киев, вооруженные силы украины, луганск