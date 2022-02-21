00:33 21.02.2022 (обновлено: 05:05 21.02.2022)
ЛНР заявила о 66 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки
В ЛНР заявили о 66 нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины за сутки
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Украинские силовики 66 раз нарушили режим прекращения огня за последние сутки, ранены трое мирных жителей, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в Telegram.
"По состоянию на 0:00 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населенных пунктов республики. Активно применяется запрещенное минскими соглашениями вооружение", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram Народной милиции.
Отмечается, что силовики Украины использовали минометы и пускали снаряды запрещенного соглашениями калибра 120 миллиметров. Один мирный житель в результате обстрела "получил травматическую ампутацию нижней конечности" в населенном пункте Пришиб, в населенном пункте Знаменка двое жителей получили осколочные ранения. Кроме того, были зафиксированы повреждения крыш двух жилых домов.
По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), за сутки ВСУ обстреляли территорию республики 63 раза: использовались минометные снаряды и артиллерия.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Никита Стома