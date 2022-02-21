https://ria.ru/20220221/mvd-1773992958.html
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера - РИА Новости, 21.02.2022
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:51
2022-02-21T08:51
2022-02-21T08:51
происшествия
александр колкер
рсфср
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, сообщение о том, что неизвестный в лифте ударил ножом 88-летнего мужчину, поступило 20 февраля."В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и по "горячим следам" задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска", - сказала Волк.По данным местных СМИ, нападение произошло на заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Александра Колкера, автора песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и других.
https://ria.ru/20220214/parizh-1772652368.html
рсфср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр колкер, рсфср, ирина волк
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера
Подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера в лифте в Петербурге задержали