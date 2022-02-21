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В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера - РИА Новости, 21.02.2022
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера
Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:51
2022-02-21T08:51
происшествия
александр колкер
рсфср
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, сообщение о том, что неизвестный в лифте ударил ножом 88-летнего мужчину, поступило 20 февраля."В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и по "горячим следам" задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска", - сказала Волк.По данным местных СМИ, нападение произошло на заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Александра Колкера, автора песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и других.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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происшествия, александр колкер, рсфср, ирина волк
08:51 21.02.2022
 
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера

Подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера в лифте в Петербурге задержали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник полиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионера в лифте дома на набережной Черной речки в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Санкт-Петербурге полицейские по "горячим следам" задержали напавшего на пожилого мужчину", - сообщила Волк.
По ее словам, сообщение о том, что неизвестный в лифте ударил ножом 88-летнего мужчину, поступило 20 февраля.
"В результате принятых мер оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и по "горячим следам" задержали его в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска", - сказала Волк.
По данным местных СМИ, нападение произошло на заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Александра Колкера, автора песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и других.
Северный вокзал в Париже - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 10:36
В Париже обезвредили человека, угрожавшего полицейским ножом
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ПроисшествияАлександр КолкерРСФСРИрина Волк
 
 
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