Российские мусульмане окажут помощь беженцам из ДНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Духовные организации мусульман окажут всю необходимую поддержку прибывающим беженцам из самопровозглашенной ДНР, независимо от их религиозной принадлежности, сообщил РИА Новости в понедельник первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.
"Сегодня мы обсудили с членами президиума ДУМ РФ, представляющих 59 регионов страны, возможности оказания широкой поддержки беженцам из ДНР. Особая ответственность ложится на плечи религиозных деятелей и духовных управлений мусульман, которые граничат с Украиной. Например, это Ростовская область, где уже готовы принять и разместить сотни людей из горячей точки. Мы не спрашиваем, какой они национальной или религиозной принадлежности. Для нас они беженцы, и мы обязаны помочь им", - сказал Мухетдинов.
Он отметил, что в ходе заседания с региональными мусульманскими управлениями были намечены дальнейшие действия в сложившейся ситуации.
"19 февраля приказом председателя ДУМР РФ муфтия Равиля Гайнутдина создан штаб по организации гуманитарной помощи беженцам. Это касается как сбора гуманитарной помощи из регионов, так и ее доставка в Ростовскую область. Очевидно, для раздачи гумпомощи мы выделим специальную группу ДУМ РФ, которая доставит грузы, и на месте будет работать с беженцами", - сообщил Мухетдинов.
Он также сказал, что в ходе пленума ДУМ РФ ряд глав региональных управлений высказали готовность приема и размещения беженцев. "Мы работаем в оперативном режиме и все, что необходимо от ДУМ РФ, беженцы получат в полной мере. Молитвенно мы с этими людьми", - заключил Мухетдинов.
14 мая 2021, 18:03РелигияРоссийские мусульмане собрали 7 млн рублей на помощь палестинцам
Опубликовано: Никита Бизин