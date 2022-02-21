https://ria.ru/20220221/musulmane-1774112480.html

Российские мусульмане окажут помощь беженцам из ДНР

Российские мусульмане окажут помощь беженцам из ДНР - РИА Новости, 21.02.2022

Российские мусульмане окажут помощь беженцам из ДНР

Духовные организации мусульман окажут всю необходимую поддержку прибывающим беженцам из самопровозглашенной ДНР, независимо от их религиозной принадлежности,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:02

2022-02-21T17:02

2022-02-21T17:02

религия

равиль гайнутдин

россия

украина

ростовская область

эвакуация жителей днр и лнр в россию

религия

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Духовные организации мусульман окажут всю необходимую поддержку прибывающим беженцам из самопровозглашенной ДНР, независимо от их религиозной принадлежности, сообщил РИА Новости в понедельник первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов."Сегодня мы обсудили с членами президиума ДУМ РФ, представляющих 59 регионов страны, возможности оказания широкой поддержки беженцам из ДНР. Особая ответственность ложится на плечи религиозных деятелей и духовных управлений мусульман, которые граничат с Украиной. Например, это Ростовская область, где уже готовы принять и разместить сотни людей из горячей точки. Мы не спрашиваем, какой они национальной или религиозной принадлежности. Для нас они беженцы, и мы обязаны помочь им", - сказал Мухетдинов.Он отметил, что в ходе заседания с региональными мусульманскими управлениями были намечены дальнейшие действия в сложившейся ситуации."19 февраля приказом председателя ДУМР РФ муфтия Равиля Гайнутдина создан штаб по организации гуманитарной помощи беженцам. Это касается как сбора гуманитарной помощи из регионов, так и ее доставка в Ростовскую область. Очевидно, для раздачи гумпомощи мы выделим специальную группу ДУМ РФ, которая доставит грузы, и на месте будет работать с беженцами", - сообщил Мухетдинов.Он также сказал, что в ходе пленума ДУМ РФ ряд глав региональных управлений высказали готовность приема и размещения беженцев. "Мы работаем в оперативном режиме и все, что необходимо от ДУМ РФ, беженцы получат в полной мере. Молитвенно мы с этими людьми", - заключил Мухетдинов.

https://ria.ru/20210514/pomosch-1732363094.html

россия

украина

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

равиль гайнутдин, россия, украина, ростовская область, эвакуация жителей днр и лнр в россию, религия