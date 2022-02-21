https://ria.ru/20220221/musor-1774012500.html
Россиянам запретят выбрасывать компьютеры
Россиян предупредили о запрете на выброс компьютеров - РИА Новости, 21.02.2022
Россиянам запретят выбрасывать компьютеры
В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:46
2022-02-21T10:46
2022-02-21T15:28
общество
министерство природы россии
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство природы.Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их придется сдавать на утилизацию.Отмечается, что нововведение затронет не только компании, но и простых граждан.С прошлого года в России нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров, включая ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Запрет также распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.Эти группы отходов надо сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины для переработки.
https://ria.ru/20220214/pererabotka-1772765608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство природы россии
10:46 21.02.2022 (обновлено: 15:28 21.02.2022)
Россиян предупредили о запрете на выброс компьютеров
Минприроды запретило с 1 марта выбрасывать в мусорные баки бытовую технику и компьютеры
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов, сообщает "Парламентская газета"
со ссылкой на Министерство природы.
Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их придется сдавать на утилизацию.
Отмечается, что нововведение затронет не только компании, но и простых граждан.
С прошлого года в России нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров, включая ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Запрет также распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.
Эти группы отходов надо сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины для переработки.
Опубликовано: Влада Икрамова