Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/musor-1774012500.html
Россиянам запретят выбрасывать компьютеры
Россиян предупредили о запрете на выброс компьютеров - РИА Новости, 21.02.2022
Россиянам запретят выбрасывать компьютеры
В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:46
2022-02-21T15:28
общество
министерство природы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774063887_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_e008dc8e3f95f84233997f1d4086caa8.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство природы.Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их придется сдавать на утилизацию.Отмечается, что нововведение затронет не только компании, но и простых граждан.С прошлого года в России нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров, включая ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Запрет также распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.Эти группы отходов надо сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины для переработки.
https://ria.ru/20220214/pererabotka-1772765608.html
https://ria.ru/20220203/avto-1770980557.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774063887_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_0a1e2b103334d72247904b613ecab04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство природы россии
10:46 21.02.2022 (обновлено: 15:28 21.02.2022)
 
Россиян предупредили о запрете на выброс компьютеров

Минприроды запретило с 1 марта выбрасывать в мусорные баки бытовую технику и компьютеры

© Depositphotos / Tono BalaguerСтарые системные блоки
Старые системные блоки - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Depositphotos / Tono Balaguer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство природы.
Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их придется сдавать на утилизацию.
Площадка по организации раздельного сбора мусора Мегабак
14 февраля, 17:54Новости Подмосковья
Жители Подмосковья сдают старые вещи на переработку
Отмечается, что нововведение затронет не только компании, но и простых граждан.
С прошлого года в России нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров, включая ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Запрет также распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.
Эти группы отходов надо сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины для переработки.
Утилизация автомобилей на предприятии ООО Втормет - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 23:47
Минпромторг подготовит предложения по программе утилизации старых авто
Опубликовано: Влада Икрамова
 
ОбществоМинистерство природы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала