https://ria.ru/20220221/musor-1774012500.html

Россиянам запретят выбрасывать компьютеры

Россиян предупредили о запрете на выброс компьютеров - РИА Новости, 21.02.2022

Россиянам запретят выбрасывать компьютеры

В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:46

2022-02-21T10:46

2022-02-21T15:28

общество

министерство природы россии

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Министерство природы.Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их придется сдавать на утилизацию.Отмечается, что нововведение затронет не только компании, но и простых граждан.С прошлого года в России нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров, включая ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. Запрет также распространяется на строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.Эти группы отходов надо сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины для переработки.

https://ria.ru/20220214/pererabotka-1772765608.html

https://ria.ru/20220203/avto-1770980557.html

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2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, министерство природы россии