https://ria.ru/20220221/moshenniki-1773849687.html

Автолюбителям рассказали, как они могут стать жертвой мошенников

Автолюбителям рассказали, как они могут стать жертвой мошенников - РИА Новости, 21.02.2022

Автолюбителям рассказали, как они могут стать жертвой мошенников

Жертвой мошенников легко можно стать, оставляя под лобовым стеклом автомобиля свой номер телефона, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T02:15

2022-02-21T02:15

2022-02-21T02:15

авто

россия

елена кудерко

общество

мошенничество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жертвой мошенников легко можно стать, оставляя под лобовым стеклом автомобиля свой номер телефона, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.В такой ситуации злоумышленникам становится известно большое количество данных о человеке, предупредила она.Среди распространенных схем мошенничества эксперт выделила звонки "свидетелей или потерпевших" от несуществующего ДТП, предложение выкупа авто, звонки под видом сотрудников ГИБДД или судебных приставов."Единственным универсальным способом защиты от мошенничества является проявление бдительности: не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер. Вероятнее всего, дозвониться у вас не получится", — заключила адвокат.

https://ria.ru/20211212/moshenniki-1763317699.html

россия

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

авто, россия, елена кудерко, общество, мошенничество