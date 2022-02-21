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Автолюбителям рассказали, как они могут стать жертвой мошенников
Автолюбителям рассказали, как они могут стать жертвой мошенников - РИА Новости, 21.02.2022
Автолюбителям рассказали, как они могут стать жертвой мошенников
Жертвой мошенников легко можно стать, оставляя под лобовым стеклом автомобиля свой номер телефона, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T02:15
2022-02-21T02:15
авто
россия
елена кудерко
общество
мошенничество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жертвой мошенников легко можно стать, оставляя под лобовым стеклом автомобиля свой номер телефона, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.В такой ситуации злоумышленникам становится известно большое количество данных о человеке, предупредила она.Среди распространенных схем мошенничества эксперт выделила звонки "свидетелей или потерпевших" от несуществующего ДТП, предложение выкупа авто, звонки под видом сотрудников ГИБДД или судебных приставов."Единственным универсальным способом защиты от мошенничества является проявление бдительности: не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер. Вероятнее всего, дозвониться у вас не получится", — заключила адвокат.
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Григорий Ивашкин
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авто, россия, елена кудерко, общество, мошенничество
02:15 21.02.2022
 

Автолюбителям рассказали, как они могут стать жертвой мошенников

© Fotolia / bneninЧеловек с телефоном за рулем автомобиля
Человек с телефоном за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Fotolia / bnenin
Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жертвой мошенников легко можно стать, оставляя под лобовым стеклом автомобиля свой номер телефона, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
В такой ситуации злоумышленникам становится известно большое количество данных о человеке, предупредила она.
Среди распространенных схем мошенничества эксперт выделила звонки "свидетелей или потерпевших" от несуществующего ДТП, предложение выкупа авто, звонки под видом сотрудников ГИБДД или судебных приставов.
"Единственным универсальным способом защиты от мошенничества является проявление бдительности: не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер. Вероятнее всего, дозвониться у вас не получится", — заключила адвокат.
Водитель за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря 2021, 07:10
Названы самые популярные схемы обмана страховщиков
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
АвтоРоссияЕлена КудеркоОбществоМошенничество
 
 
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