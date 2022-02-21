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Мошенники придумали, как втереться в доверие к россиянам
Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян - РИА Новости, 21.02.2022
Мошенники придумали, как втереться в доверие к россиянам
Мошенники стали переводить настоящие деньги на карты россиян, чтобы повысить к себе доверие и привлечь их в сомнительные проекты, рассказал "Известиям" директор РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:54
2022-02-21T08:54
2022-02-21T08:54
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мошенники стали переводить настоящие деньги на карты россиян, чтобы повысить к себе доверие и привлечь их в сомнительные проекты, рассказал "Известиям" директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин."Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках", — объяснил специалист.Как считает Полунин, из-за этого у жертв появляется чувство эйфории от успеха, и они без раздумий переводят преступникам собственные деньги. О новой схеме уже осведомлены ряд других финансовых организаций — Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС, пишут "Известия".Ранее руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко рассказал, что мошенники традиционно активизировались перед 23 февраля и 8 марта, рассылая промокоды с вирусами внутри.
https://ria.ru/20220128/moshenniki-1769897491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, втб, россия
Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян
"Известия": мошенники стали переводить жертвам деньги для повышения доверия к себе