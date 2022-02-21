Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/moshennichestvo-1773993243.html
Мошенники придумали, как втереться в доверие к россиянам
Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян - РИА Новости, 21.02.2022
Мошенники придумали, как втереться в доверие к россиянам
Мошенники стали переводить настоящие деньги на карты россиян, чтобы повысить к себе доверие и привлечь их в сомнительные проекты, рассказал "Известиям" директор РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:54
2022-02-21T08:54
экономика
технологии
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3febfadf4310909c253f52a5a58bfc74.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мошенники стали переводить настоящие деньги на карты россиян, чтобы повысить к себе доверие и привлечь их в сомнительные проекты, рассказал "Известиям" директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин."Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках", — объяснил специалист.Как считает Полунин, из-за этого у жертв появляется чувство эйфории от успеха, и они без раздумий переводят преступникам собственные деньги. О новой схеме уже осведомлены ряд других финансовых организаций — Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС, пишут "Известия".Ранее руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко рассказал, что мошенники традиционно активизировались перед 23 февраля и 8 марта, рассылая промокоды с вирусами внутри.
https://ria.ru/20220128/moshenniki-1769897491.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0563d21ead6bd76632394a7d35180eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, втб, россия
08:54 21.02.2022
 
Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян

"Известия": мошенники стали переводить жертвам деньги для повышения доверия к себе

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мошенники стали переводить настоящие деньги на карты россиян, чтобы повысить к себе доверие и привлечь их в сомнительные проекты, рассказал "Известиям" директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.
"Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках", — объяснил специалист.
Как считает Полунин, из-за этого у жертв появляется чувство эйфории от успеха, и они без раздумий переводят преступникам собственные деньги. О новой схеме уже осведомлены ряд других финансовых организаций — Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС, пишут "Известия".
Ранее руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко рассказал, что мошенники традиционно активизировались перед 23 февраля и 8 марта, рассылая промокоды с вирусами внутри.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 05:38
Стало известно, кого телефонным мошенникам все же удается обмануть
Опубликовано: Максим Зубков
 
ЭкономикаТехнологииВТБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала