https://ria.ru/20220221/moshennichestvo-1773993243.html

Мошенники придумали, как втереться в доверие к россиянам

Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян - РИА Новости, 21.02.2022

Мошенники придумали, как втереться в доверие к россиянам

Мошенники стали переводить настоящие деньги на карты россиян, чтобы повысить к себе доверие и привлечь их в сомнительные проекты, рассказал "Известиям" директор РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T08:54

2022-02-21T08:54

2022-02-21T08:54

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мошенники стали переводить настоящие деньги на карты россиян, чтобы повысить к себе доверие и привлечь их в сомнительные проекты, рассказал "Известиям" директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин."Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках", — объяснил специалист.Как считает Полунин, из-за этого у жертв появляется чувство эйфории от успеха, и они без раздумий переводят преступникам собственные деньги. О новой схеме уже осведомлены ряд других финансовых организаций — Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС, пишут "Известия".Ранее руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар" Петр Куценко рассказал, что мошенники традиционно активизировались перед 23 февраля и 8 марта, рассылая промокоды с вирусами внутри.

https://ria.ru/20220128/moshenniki-1769897491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, технологии, втб, россия