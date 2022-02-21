https://ria.ru/20220221/moldaviya-1774071738.html

Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос

Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2022

Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос

Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в понедельник данные опроса,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:24

2022-02-21T14:24

2022-02-21T14:24

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КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в понедельник данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 19% местных жителей (20% опрошенных в ноябре 2021 года). В то же время 61% опрошенных (57% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 4% (6% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 13% респондентов (также 13% ранее) не определились с ответом. Остальные 3% (4% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.В случае референдума по вопросу присоединения Молдавии к Румынии подобное объединение поддержали бы 35% местных жителей (30% в ноябре 2021 года), а 51% опрошенных (56% ранее) считают, что страна должна оставаться независимой. Еще 3% граждан (4% ранее) отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 9% респондентов (8% ранее) не определились с ответом. Оставшиеся 2% (также 2% ранее) не захотели отвечать на этот вопрос.Опрос был проведен с 24 января по 14 февраля, в нем приняли участие 1123 человека из 79 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

https://ria.ru/20220218/moldaviya-1773572281.html

https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773554676.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, нато