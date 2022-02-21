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Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2022
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос
Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в понедельник данные опроса,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:24
2022-02-21T14:24
в мире
молдавия
нато
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КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в понедельник данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 19% местных жителей (20% опрошенных в ноябре 2021 года). В то же время 61% опрошенных (57% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 4% (6% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 13% респондентов (также 13% ранее) не определились с ответом. Остальные 3% (4% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.В случае референдума по вопросу присоединения Молдавии к Румынии подобное объединение поддержали бы 35% местных жителей (30% в ноябре 2021 года), а 51% опрошенных (56% ранее) считают, что страна должна оставаться независимой. Еще 3% граждан (4% ранее) отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 9% респондентов (8% ранее) не определились с ответом. Оставшиеся 2% (также 2% ранее) не захотели отвечать на этот вопрос.Опрос был проведен с 24 января по 14 февраля, в нем приняли участие 1123 человека из 79 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20220218/moldaviya-1773572281.html
https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773554676.html
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60
353
60
в мире, молдавия, нато
14:24 21.02.2022
 
Большинство жителей Молдавии против вступления страны в НАТО, показал опрос

IMAS: более 60% жителей Молдавии выступают против вступления страны в НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют представленные в понедельник данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
Лилиан Дарий - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 14:47
Санду назначила нового посла в России
Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 19% местных жителей (20% опрошенных в ноябре 2021 года). В то же время 61% опрошенных (57% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 4% (6% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 13% респондентов (также 13% ранее) не определились с ответом. Остальные 3% (4% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.
В случае референдума по вопросу присоединения Молдавии к Румынии подобное объединение поддержали бы 35% местных жителей (30% в ноябре 2021 года), а 51% опрошенных (56% ранее) считают, что страна должна оставаться независимой. Еще 3% граждан (4% ранее) отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 9% респондентов (8% ранее) не определились с ответом. Оставшиеся 2% (также 2% ранее) не захотели отвечать на этот вопрос.
Опрос был проведен с 24 января по 14 февраля, в нем приняли участие 1123 человека из 79 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 13:38
Посольство в Кишиневе попросило не спекулировать на "вторжении" на Украину
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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