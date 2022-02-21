https://ria.ru/20220221/mobilizatsiya-1774028456.html

Множество мужчин старше 55 лет просят их мобилизовать, заявили в ЛНР

Множество мужчин старше 55 лет просят их мобилизовать, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Множество мужчин старше 55 лет просят их мобилизовать, заявили в ЛНР

Указ главы самопровозглашенной Луганской народной республики о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет связан с множеством желающих стать на службу среди... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:51

2022-02-21T11:51

2022-02-21T11:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461704_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_dc55e618efcefa78e16c9de3ea4b6505.jpg

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Указ главы самопровозглашенной Луганской народной республики о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет связан с множеством желающих стать на службу среди лиц данной возрастной категории, заявил председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, по которому военным комиссариатам разрешено призывать на военную службу жителей ЛНР старше 55 лет в добровольном порядке."Данные изменения вызваны тем, что большое количество обращений от наших граждан поступало главе, которые изъявляли желание защищать нашу республику, но по возрасту не соответствовали тем критериями, которые были в указе об общей мобилизации", - сказал журналистам председатель правительства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, леонид пасечник, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина