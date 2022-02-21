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В Москве женщина, выбросившая младенца в мусоропровод, пойдет под суд
В Москве женщина, выбросившая младенца в мусоропровод, пойдет под суд - РИА Новости, 21.02.2022
В Москве женщина, выбросившая младенца в мусоропровод, пойдет под суд
Женщина, выбросившая в мусоропровод новорожденную дочь, пойдет под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:48
2022-02-21T14:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Женщина, выбросившая в мусоропровод новорожденную дочь, пойдет под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Черемушкинская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступления… покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре женщина родила девочку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка она не обратилась и, не желая воспитывать дочь, завернула ее в тряпку, положила в полиэтиленовый пакет, спустилась на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод. После этого женщина вернулась в свою квартиру.Новорожденная была обнаружена и своевременно госпитализирована, где ей была оказана необходимая помощь.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черемушкинский районный суд.
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Ольга Маркова
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60
353
60
происшествия, москва
14:48 21.02.2022
 
В Москве женщина, выбросившая младенца в мусоропровод, пойдет под суд

В Москве женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод, пойдет под суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Женщина, выбросившая в мусоропровод новорожденную дочь, пойдет под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Черемушкинская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступления… покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре женщина родила девочку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка она не обратилась и, не желая воспитывать дочь, завернула ее в тряпку, положила в полиэтиленовый пакет, спустилась на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод. После этого женщина вернулась в свою квартиру.
Новорожденная была обнаружена и своевременно госпитализирована, где ей была оказана необходимая помощь.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черемушкинский районный суд.
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
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