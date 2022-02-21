https://ria.ru/20220221/mladenets-1774079141.html

В Москве женщина, выбросившая младенца в мусоропровод, пойдет под суд

В Москве женщина, выбросившая младенца в мусоропровод, пойдет под суд - РИА Новости, 21.02.2022

В Москве женщина, выбросившая младенца в мусоропровод, пойдет под суд

Женщина, выбросившая в мусоропровод новорожденную дочь, пойдет под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:48

2022-02-21T14:48

2022-02-21T14:48

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Женщина, выбросившая в мусоропровод новорожденную дочь, пойдет под суд в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Черемушкинская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступления… покушение на убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.По версии следствия, 9 сентября 2021 года в квартире на Литовском бульваре женщина родила девочку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка она не обратилась и, не желая воспитывать дочь, завернула ее в тряпку, положила в полиэтиленовый пакет, спустилась на лестничную клетку и выбросила в мусоропровод. После этого женщина вернулась в свою квартиру.Новорожденная была обнаружена и своевременно госпитализирована, где ей была оказана необходимая помощь.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черемушкинский районный суд.

https://ria.ru/20220212/poboi-1772447411.html

https://ria.ru/20210408/ruka-1727349564.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, москва