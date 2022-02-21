11:00 21.02.2022 (обновлено: 12:26 21.02.2022)
Оренбургский митрополит призвал верующих оказать помощь беженцам с Донбасса
© Фото : пресс-служба Оренбургской епархии / Роман МатаюповМитрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Оказать посильную помощь беженцам с Донбасса призвал верующих митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, обращение которого опубликовано на сайте Оренбургской митрополии.
"Происходящие на Донбассе события не могут быть восприняты нами равнодушно — в опасности оказались мирные граждане, женщины и дети", - подчеркнул иерарх.
Он напомнил, что Оренбургская область принимает жителей ДНР и ЛНР, которые нуждаются в помощи и поддержке, ведь "на время эскалации конфликта наши православные братья вынужденно становятся беженцами, чтобы сберечь свою жизнь".
"Прошу православных христиан Оренбургской митрополии проявить к ним наше милосердие, братскую любовь и заботу. Каждый сможет откликнуться по мере своих возможностей: гуманитарной помощью, волонтерством, молитвами. Призываю священнослужителей и мирян усилить молитвенное обращение к Господу о мире на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал митрополит Вениамин.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР, заявлял глава ДНР Денис Пушилин. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
После этого митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон (Поворознюк) распорядился служить особые молебны об искоренении злобы во всех монастырях и храмах Луганской епархии Украинской православной церкви (УПЦ). В свою очередь, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало) призвал верующих молиться о мире в Донбассе, ведь "Всемогущий Господь может изменить ситуацию" и покаяться в преддверии Великого поста, потому что, меняясь в лучшую сторону, люди могут положительно влиять на происходящее.
В России митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером пятницы обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам. Как уточнил пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский, два детских дома Донской митрополии принимают детей беженцев из Донбасса.
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Опубликовано: Никита Бизин