ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания еще будут уточняться.
"Мы договорились сегодня, что ЕС развернёт на Украине консультативную военную миссию, параметры этой миссии и время ее разворачивания ещё будут уточняться, но принципиально решение принято. Это будет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС на Украине, о начале сотрудничества именно в военной сфере. Миссия будет консультативно-тренировочная, это не боевые подразделения, но очень важно, что эта инициатива пришла к своему логическому завершению", - сказал Кулеба на брифинге в Брюсселе видеозапись которого выложил МИД Украины в Facebook.
Киев рассчитывал на развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу.
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Опубликовано: Ольга Филиппова