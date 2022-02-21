https://ria.ru/20220221/missiya-1774074884.html

ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию, заявил Кулеба

ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию, заявил Кулеба - РИА Новости, 21.02.2022

ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания еще будут... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:34

2022-02-21T14:34

2022-02-21T14:34

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания еще будут уточняться."Мы договорились сегодня, что ЕС развернёт на Украине консультативную военную миссию, параметры этой миссии и время ее разворачивания ещё будут уточняться, но принципиально решение принято. Это будет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС на Украине, о начале сотрудничества именно в военной сфере. Миссия будет консультативно-тренировочная, это не боевые подразделения, но очень важно, что эта инициатива пришла к своему логическому завершению", - сказал Кулеба на брифинге в Брюсселе видеозапись которого выложил МИД Украины в Facebook.Киев рассчитывал на развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, мид украины, дмитрий кулеба, украина