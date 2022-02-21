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ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию, заявил Кулеба
ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию, заявил Кулеба - РИА Новости, 21.02.2022
ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания еще будут... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:34
2022-02-21T14:34
в мире
ситуация в днр и лнр
мид украины
дмитрий кулеба
украина
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания еще будут уточняться."Мы договорились сегодня, что ЕС развернёт на Украине консультативную военную миссию, параметры этой миссии и время ее разворачивания ещё будут уточняться, но принципиально решение принято. Это будет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС на Украине, о начале сотрудничества именно в военной сфере. Миссия будет консультативно-тренировочная, это не боевые подразделения, но очень важно, что эта инициатива пришла к своему логическому завершению", - сказал Кулеба на брифинге в Брюсселе видеозапись которого выложил МИД Украины в Facebook.Киев рассчитывал на развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу.
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Ольга Филиппова
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в мире, ситуация в днр и лнр, мид украины, дмитрий кулеба, украина
14:34 21.02.2022
 
ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: ЕС развернет на Украине консультативно-тренировочную миссию

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС развернет на Украине консультативную тренировочную военную миссию, параметры и время развертывания еще будут уточняться.
"Мы договорились сегодня, что ЕС развернёт на Украине консультативную военную миссию, параметры этой миссии и время ее разворачивания ещё будут уточняться, но принципиально решение принято. Это будет важным политическим сигналом об увеличении присутствия ЕС на Украине, о начале сотрудничества именно в военной сфере. Миссия будет консультативно-тренировочная, это не боевые подразделения, но очень важно, что эта инициатива пришла к своему логическому завершению", - сказал Кулеба на брифинге в Брюсселе видеозапись которого выложил МИД Украины в Facebook.
Киев рассчитывал на развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРМИД УкраиныДмитрий КулебаУкраина
 
 
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