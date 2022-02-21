https://ria.ru/20220221/minirovanie-1774078361.html

Серию "минирований" школ в Иваново организовали 13-летние подростки

Серию "минирований" школ в Иваново организовали 13-летние подростки - РИА Новости, 21.02.2022

Серию "минирований" школ в Иваново организовали 13-летние подростки

Серию "минирований" школ в городе Иваново в январе-феврале организовали 13-летние подростки, сейчас с ними и их родителями работают полицейские, сообщается на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:46

2022-02-21T14:46

2022-02-21T14:46

происшествия

россия

иваново

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Серию "минирований" школ в городе Иваново в январе-феврале организовали 13-летние подростки, сейчас с ними и их родителями работают полицейские, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, в январе-феврале этого года на электронную почту администрации Иваново несколько раз присылали анонимные сообщения о террористической угрозе в школах города. Как установили в ходе проверки, данные оказались ложными. По фактам лжеминирований возбудили три уголовных дела."Сотрудниками центра противодействия экстремизму и других служб полиции было установлено, что данные сообщения отправляли 13-летние жители Иванова. Следственные органы полиции работают с несовершеннолетними фигурантами и их родителями. Выясняются обстоятельства и мотивы их поступков", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220216/minirovanie-1773113832.html

россия

иваново

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, иваново, ложные сообщения о минировании зданий