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https://ria.ru/20220221/minirovanie-1774078361.html
Серию "минирований" школ в Иваново организовали 13-летние подростки
Серию "минирований" школ в Иваново организовали 13-летние подростки - РИА Новости, 21.02.2022
Серию "минирований" школ в Иваново организовали 13-летние подростки
Серию "минирований" школ в городе Иваново в январе-феврале организовали 13-летние подростки, сейчас с ними и их родителями работают полицейские, сообщается на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:46
2022-02-21T14:46
происшествия
россия
иваново
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Серию "минирований" школ в городе Иваново в январе-феврале организовали 13-летние подростки, сейчас с ними и их родителями работают полицейские, сообщается на сайте МВД Медиа.По данным ведомства, в январе-феврале этого года на электронную почту администрации Иваново несколько раз присылали анонимные сообщения о террористической угрозе в школах города. Как установили в ходе проверки, данные оказались ложными. По фактам лжеминирований возбудили три уголовных дела."Сотрудниками центра противодействия экстремизму и других служб полиции было установлено, что данные сообщения отправляли 13-летние жители Иванова. Следственные органы полиции работают с несовершеннолетними фигурантами и их родителями. Выясняются обстоятельства и мотивы их поступков", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия
иваново
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происшествия, россия, иваново, ложные сообщения о минировании зданий
14:46 21.02.2022
 
Серию "минирований" школ в Иваново организовали 13-летние подростки

МВД: серию "минирований" школ в Иваново организовали 13-летние подростки

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Серию "минирований" школ в городе Иваново в январе-феврале организовали 13-летние подростки, сейчас с ними и их родителями работают полицейские, сообщается на сайте МВД Медиа.
По данным ведомства, в январе-феврале этого года на электронную почту администрации Иваново несколько раз присылали анонимные сообщения о террористической угрозе в школах города. Как установили в ходе проверки, данные оказались ложными. По фактам лжеминирований возбудили три уголовных дела.
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"Сотрудниками центра противодействия экстремизму и других служб полиции было установлено, что данные сообщения отправляли 13-летние жители Иванова. Следственные органы полиции работают с несовершеннолетними фигурантами и их родителями. Выясняются обстоятельства и мотивы их поступков", - говорится в сообщении.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ПроисшествияРоссияИвановоЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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