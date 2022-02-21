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В Улан-Удэ проверяют сообщения о минировании учебных заведений
В Улан-Удэ проверяют сообщения о минировании учебных заведений - РИА Новости, 21.02.2022
В Улан-Удэ проверяют сообщения о минировании учебных заведений
Поступили сообщения о "минировании" ряда учебных заведений Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роcгвардии по Бурятии. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T08:12
2022-02-21T08:30
происшествия
россия
республика бурятия
улан-удэ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Поступили сообщения о "минировании" ряда учебных заведений Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роcгвардии по Бурятии."Сообщения о минировании ряда учебных заведений поступили сегодня", - сказал собеседник агентства.В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, поступившие сообщения носят фейковый характер. В Росгвардии уточнили, что в любом случае на подобные сообщения выезжают сотрудники экстренных служб, чтобы проверить информацию. На данный момент группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Республике Бурятия проводят обследование учебных заведений.В пресс-службе мэрии Улан-Удэ агентству сообщили, что учащихся эвакуировали и направили домой. Вторая смена будет обучаться в дистанционном формате.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220216/minirovanie-1773113832.html
россия
республика бурятия
улан-удэ
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Екатерина Зайцева
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происшествия, россия, республика бурятия, улан-удэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
08:12 21.02.2022 (обновлено: 08:30 21.02.2022)
 
В Улан-Удэ проверяют сообщения о минировании учебных заведений

В Улан-Удэ обследуют учебные заведения из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Поступили сообщения о "минировании" ряда учебных заведений Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роcгвардии по Бурятии.
"Сообщения о минировании ряда учебных заведений поступили сегодня", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции у здания школы - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 13:57
В Волгодонске поступили сообщения о "минировании" школ
В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, поступившие сообщения носят фейковый характер. В Росгвардии уточнили, что в любом случае на подобные сообщения выезжают сотрудники экстренных служб, чтобы проверить информацию. На данный момент группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Республике Бурятия проводят обследование учебных заведений.
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ агентству сообщили, что учащихся эвакуировали и направили домой. Вторая смена будет обучаться в дистанционном формате.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БурятияУлан-УдэФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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