https://ria.ru/20220221/minirovanie-1773991202.html

В Улан-Удэ проверяют сообщения о минировании учебных заведений

В Улан-Удэ проверяют сообщения о минировании учебных заведений - РИА Новости, 21.02.2022

В Улан-Удэ проверяют сообщения о минировании учебных заведений

Поступили сообщения о "минировании" ряда учебных заведений Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роcгвардии по Бурятии. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T08:12

2022-02-21T08:12

2022-02-21T08:30

происшествия

россия

республика бурятия

улан-удэ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Поступили сообщения о "минировании" ряда учебных заведений Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роcгвардии по Бурятии."Сообщения о минировании ряда учебных заведений поступили сегодня", - сказал собеседник агентства.В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, поступившие сообщения носят фейковый характер. В Росгвардии уточнили, что в любом случае на подобные сообщения выезжают сотрудники экстренных служб, чтобы проверить информацию. На данный момент группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Республике Бурятия проводят обследование учебных заведений.В пресс-службе мэрии Улан-Удэ агентству сообщили, что учащихся эвакуировали и направили домой. Вторая смена будет обучаться в дистанционном формате.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220216/minirovanie-1773113832.html

россия

республика бурятия

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, республика бурятия, улан-удэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии