https://ria.ru/20220221/mina-1774180876.html

Путин: право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании

Путин: право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании - РИА Новости, 22.02.2022

Путин: право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании

Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T21:56

2022-02-21T21:56

2022-02-22T00:23

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил президент России Владимир Путин."А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР", - сказал Путин в обращении к россиянам.Путин добавил, что в середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики, растущего аппетита местных элит, национальный вопрос все более обострялся.Глава государства отметил, что ввиду развернувшейся борьбы за власть внутри самой Компартии каждая из противоборствующих сторон с целью расширить группу поддержки "стала бездумно спекулировать, поощрять националистические настроения, играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам все, что они только пожелают"."На фоне поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита никто из властьпридержащих и не думал о неизбежных, трагических для страны последствиях", - заявил он.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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"Изначально заложенная мина" – Путин о праве выхода республик из СССР Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил президент России Владимир Путин. "А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР", - сказал Путин в обращении к россиянам. 2022-02-21T21:56 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, россия, украина, владимир путин