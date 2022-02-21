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Путин: право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании
Путин: право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании - РИА Новости, 22.02.2022
Путин: право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании
Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T21:56
2022-02-22T00:23
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил президент России Владимир Путин."А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР", - сказал Путин в обращении к россиянам.Путин добавил, что в середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики, растущего аппетита местных элит, национальный вопрос все более обострялся.Глава государства отметил, что ввиду развернувшейся борьбы за власть внутри самой Компартии каждая из противоборствующих сторон с целью расширить группу поддержки "стала бездумно спекулировать, поощрять националистические настроения, играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам все, что они только пожелают"."На фоне поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита никто из властьпридержащих и не думал о неизбежных, трагических для страны последствиях", - заявил он.
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"Изначально заложенная мина" – Путин о праве выхода республик из СССР
Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил президент России Владимир Путин. "А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР", - сказал Путин в обращении к россиянам.
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политика, россия, украина, владимир путин
21:56 21.02.2022 (обновлено: 00:23 22.02.2022)
 
Путин: право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании

Президент Путин: право выхода республик из СССР было миной, заложенной при основании союза

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Право выхода республик из СССР было миной, заложенной при его основании, заявил президент России Владимир Путин.
"А изначально заложенная мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Путин добавил, что в середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических проблем, очевидного кризиса плановой экономики, растущего аппетита местных элит, национальный вопрос все более обострялся.
"Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия адекватных мер, в первую очередь, в экономике, а также постепенной, вдумчивой, взвешенной трансформации политической системы и государственного устройства ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении принципа ленинского принципа национального самоопределения", - сказал президент России в обращении.
Глава государства отметил, что ввиду развернувшейся борьбы за власть внутри самой Компартии каждая из противоборствующих сторон с целью расширить группу поддержки "стала бездумно спекулировать, поощрять националистические настроения, играть на них, обещая своим потенциальным сторонникам все, что они только пожелают".
"На фоне поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях реального обнищания людей и тотального дефицита никто из властьпридержащих и не думал о неизбежных, трагических для страны последствиях", - заявил он.
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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