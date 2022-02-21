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Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для безопасности
Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для безопасности - РИА Новости, 21.02.2022
Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для безопасности
Россия никогда не поступится суверенитетом, национальными интересами и ценностями и имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности, заявил... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:40
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политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия никогда не поступится суверенитетом, национальными интересами и ценностями и имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности, заявил президент Владимир Путин."Мы никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями. Хочу четко, прямо сказать: в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности", - сказал он в обращении к россиянам."Именно так и будем поступать", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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Ольга Филиппова
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политика, россия, владимир путин
22:40 21.02.2022 (обновлено: 23:09 21.02.2022)
 
Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для безопасности

Президент Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия никогда не поступится суверенитетом, национальными интересами и ценностями и имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности, заявил президент Владимир Путин.
"Мы никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями. Хочу четко, прямо сказать: в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности", - сказал он в обращении к россиянам.
"Именно так и будем поступать", - добавил Путин.
Подготовка к встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в отеле Президент в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:46
Путин объяснил, из-за чего может начаться война России и НАТО
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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