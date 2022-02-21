https://ria.ru/20220221/mery-1774188774.html

Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для безопасности

Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для безопасности - РИА Новости, 21.02.2022

Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для безопасности

Россия никогда не поступится суверенитетом, национальными интересами и ценностями и имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности, заявил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:40

2022-02-21T22:40

2022-02-21T23:09

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия никогда не поступится суверенитетом, национальными интересами и ценностями и имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности, заявил президент Владимир Путин."Мы никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями. Хочу четко, прямо сказать: в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности", - сказал он в обращении к россиянам."Именно так и будем поступать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, россия, владимир путин