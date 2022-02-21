22:40 21.02.2022 (обновлено: 23:09 21.02.2022)
Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для безопасности
Президент Путин: Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия никогда не поступится суверенитетом, национальными интересами и ценностями и имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности, заявил президент Владимир Путин.
"Мы никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями. Хочу четко, прямо сказать: в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности", - сказал он в обращении к россиянам.
"Именно так и будем поступать", - добавил Путин.
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Опубликовано: Ольга Филиппова