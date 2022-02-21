11:14 21.02.2022 (обновлено: 11:36 21.02.2022)
Украинская оппозиция готовит в Киеве новый Майдан, заявили в Луганске
Армия ЛНР: украинская оппозиция при поддержке националистов готовит в Киеве новый Майдан
© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Новый майдан при поддержке националистов готовят в Киеве оппозиционные действующей украинской власти силы, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. Запрещенное вооружение применяется повсеместно.
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"В этих условиях прозападная украинская оппозиция при поддержке националистических организаций активизируется для усиления внутриполитической нестабильности, и прощупывает возможности для проведения очередного "майдана" с государственным переворотом", - заявил Филипоненко. Он уточнил, что по данным ЛНР, для обеспечения стабильной обстановки в Киеве и недопущения протестных акций, с 18 февраля на базе главного управления патрульной полиции сформировано подразделение спецназначения с задачей обеспечения общественного порядка.
"В это подразделение поставлено огнестрельное оружие и спецсредства для разгона массовых акций. До личного состава доводится информация о деструктивной деятельности экс-президента страны Порошенко (экс-президент Украины – ред.), выделившего на протестные акции, с целью проведения очередного "Майдана" в период боевых действий, свыше 500 тысяч долларов", - дополнил представитель оборонного ведомства республики.
По словам Филипоненко, оппозиция подготовила ряд тезисов в качестве аргументов для очередного государственного переворота, в том числе невыполнение предвыборных обещаний президентом Украины Владимиром Зеленским, закончить войну на Донбассе в течение года, а также развязывание им войны с Россией, "что приведет к экономическому, политическому кризису и краху украинской государственности".
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Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Кирилл Волков