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Украинская оппозиция готовит в Киеве новый Майдан, заявили в Луганске

Украинская оппозиция готовит в Киеве новый Майдан, заявили в Луганске - РИА Новости, 21.02.2022

Украинская оппозиция готовит в Киеве новый Майдан, заявили в Луганске

Новый майдан при поддержке националистов готовят в Киеве оппозиционные действующей украинской власти силы, заявил журналистам в понедельник официальный... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:14

2022-02-21T11:14

2022-02-21T11:36

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Новый майдан при поддержке националистов готовят в Киеве оппозиционные действующей украинской власти силы, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. Запрещенное вооружение применяется повсеместно."В этих условиях прозападная украинская оппозиция при поддержке националистических организаций активизируется для усиления внутриполитической нестабильности, и прощупывает возможности для проведения очередного "майдана" с государственным переворотом", - заявил Филипоненко. Он уточнил, что по данным ЛНР, для обеспечения стабильной обстановки в Киеве и недопущения протестных акций, с 18 февраля на базе главного управления патрульной полиции сформировано подразделение спецназначения с задачей обеспечения общественного порядка."В это подразделение поставлено огнестрельное оружие и спецсредства для разгона массовых акций. До личного состава доводится информация о деструктивной деятельности экс-президента страны Порошенко (экс-президент Украины – ред.), выделившего на протестные акции, с целью проведения очередного "Майдана" в период боевых действий, свыше 500 тысяч долларов", - дополнил представитель оборонного ведомства республики.По словам Филипоненко, оппозиция подготовила ряд тезисов в качестве аргументов для очередного государственного переворота, в том числе невыполнение предвыборных обещаний президентом Украины Владимиром Зеленским, закончить войну на Донбассе в течение года, а также развязывание им войны с Россией, "что приведет к экономическому, политическому кризису и краху украинской государственности".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встречи и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772334956.html

https://ria.ru/20220205/ukraina-1770915827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, киев