14:42 21.02.2022 (обновлено: 14:49 21.02.2022)
Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Белоруссии
Лукашенко: ситуацию в Белоруссии будут пытаться взорвать изнутри, и нужно быть начеку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что ситуацию в республике будут пытаться взорвать изнутри, поэтому нужно быть начеку.
"Вы видите, что творится вокруг нас. И чтобы нас взорвать, будут делать изнутри. Как будут делать - ни я, ни генеральный прокурор, ни вы этого в полном объеме не знаете и знать не можем. Но мы должны быть к этому готовы. Это самое тяжелое, когда ты знаешь, что тебя будут давить, качать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому надо быть начеку", - приводит слова Лукашенко агентство "Sputnik Беларусь".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, связанный с готовящимся в республике конституционным референдумом. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в конце января также говорил, что зарубежные антибелорусские центры после подавления белорусскими властями протестов оппозиции в 2020 году вынашивают намерение взять реванш, в том числе в ходе республиканского референдума по поправкам в конституцию.
Референдум назначен на 27 февраля. Досрочное голосование пройдет 22-26 февраля.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Опубликовано: Екатерина Зайцева