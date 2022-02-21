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Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Белоруссии
Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Белоруссии - РИА Новости, 21.02.2022
Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что ситуацию в республике будут пытаться взорвать изнутри, поэтому нужно быть начеку. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:42
2022-02-21T14:49
в мире
александр лукашенко
белоруссия
александр вольфович
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что ситуацию в республике будут пытаться взорвать изнутри, поэтому нужно быть начеку."Вы видите, что творится вокруг нас. И чтобы нас взорвать, будут делать изнутри. Как будут делать - ни я, ни генеральный прокурор, ни вы этого в полном объеме не знаете и знать не можем. Но мы должны быть к этому готовы. Это самое тяжелое, когда ты знаешь, что тебя будут давить, качать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому надо быть начеку", - приводит слова Лукашенко агентство "Sputnik Беларусь".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, связанный с готовящимся в республике конституционным референдумом. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в конце января также говорил, что зарубежные антибелорусские центры после подавления белорусскими властями протестов оппозиции в 2020 году вынашивают намерение взять реванш, в том числе в ходе республиканского референдума по поправкам в конституцию.Референдум назначен на 27 февраля. Досрочное голосование пройдет 22-26 февраля.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220220/belorussiya-1773878534.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, александр вольфович
14:42 21.02.2022 (обновлено: 14:49 21.02.2022)
 
Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Белоруссии

Лукашенко: ситуацию в Белоруссии будут пытаться взорвать изнутри, и нужно быть начеку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что ситуацию в республике будут пытаться взорвать изнутри, поэтому нужно быть начеку.
"Вы видите, что творится вокруг нас. И чтобы нас взорвать, будут делать изнутри. Как будут делать - ни я, ни генеральный прокурор, ни вы этого в полном объеме не знаете и знать не можем. Но мы должны быть к этому готовы. Это самое тяжелое, когда ты знаешь, что тебя будут давить, качать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому надо быть начеку", - приводит слова Лукашенко агентство "Sputnik Беларусь".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, связанный с готовящимся в республике конституционным референдумом. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в конце января также говорил, что зарубежные антибелорусские центры после подавления белорусскими властями протестов оппозиции в 2020 году вынашивают намерение взять реванш, в том числе в ходе республиканского референдума по поправкам в конституцию.
Референдум назначен на 27 февраля. Досрочное голосование пройдет 22-26 февраля.
Празднование Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 10:31В мире
СМИ: в Белоруссии предотвратили попытку срыва референдума по конституции
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияАлександр Вольфович
 
 
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