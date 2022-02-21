https://ria.ru/20220221/lukashenko-1774077251.html

Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Белоруссии

Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Белоруссии - РИА Новости, 21.02.2022

Лукашенко не исключил попыток внешних вмешательств в ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что ситуацию в республике будут пытаться взорвать изнутри, поэтому нужно быть начеку. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:42

2022-02-21T14:42

2022-02-21T14:49

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александр лукашенко

белоруссия

александр вольфович

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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что ситуацию в республике будут пытаться взорвать изнутри, поэтому нужно быть начеку."Вы видите, что творится вокруг нас. И чтобы нас взорвать, будут делать изнутри. Как будут делать - ни я, ни генеральный прокурор, ни вы этого в полном объеме не знаете и знать не можем. Но мы должны быть к этому готовы. Это самое тяжелое, когда ты знаешь, что тебя будут давить, качать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому надо быть начеку", - приводит слова Лукашенко агентство "Sputnik Беларусь".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, связанный с готовящимся в республике конституционным референдумом. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в конце января также говорил, что зарубежные антибелорусские центры после подавления белорусскими властями протестов оппозиции в 2020 году вынашивают намерение взять реванш, в том числе в ходе республиканского референдума по поправкам в конституцию.Референдум назначен на 27 февраля. Досрочное голосование пройдет 22-26 февраля.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/belorussiya-1773878534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, александр лукашенко, белоруссия, александр вольфович