https://ria.ru/20220221/lugansk-1774062576.html

Администрация Луганска опубликовала список мест для укрытия населения

Администрация Луганска опубликовала список мест для укрытия населения - РИА Новости, 21.02.2022

Администрация Луганска опубликовала список мест для укрытия населения

Администрация Луганска опубликовала список мест, рекомендуемых для временного укрытия населения столицы, сообщает сайт администрации города. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:46

2022-02-21T13:46

2022-02-21T13:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Администрация Луганска опубликовала список мест, рекомендуемых для временного укрытия населения столицы, сообщает сайт администрации города."Администрация Луганска уведомляет жителей города о списке рекомендуемых мест для укрытия населения во всех районах Луганска. Все указанные подвальные и полуподвальные помещения больниц, школ и жилых домов приспособлены только к временному укрытию, так как в них частично отсутствует водоснабжение, канализация, освещение и принудительная подача воздуха", - говорится в сообщении.Добавляется, что местные жители, проживающие в жилых домах частного сектора, используют в качестве временного укрытия подвальные и полуподвальные помещения собственных домов.Подробная информация о местах для укрытия изложена в документе, приложенном на сайте.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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