Администрация Луганска опубликовала список мест для укрытия населения
Администрация Луганска проинформировала о местах, рекомендуемых для укрытия населения
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Администрация Луганска опубликовала список мест, рекомендуемых для временного укрытия населения столицы, сообщает сайт администрации города.
"Администрация Луганска уведомляет жителей города о списке рекомендуемых мест для укрытия населения во всех районах Луганска. Все указанные подвальные и полуподвальные помещения больниц, школ и жилых домов приспособлены только к временному укрытию, так как в них частично отсутствует водоснабжение, канализация, освещение и принудительная подача воздуха", - говорится в сообщении.
Добавляется, что местные жители, проживающие в жилых домах частного сектора, используют в качестве временного укрытия подвальные и полуподвальные помещения собственных домов.
Подробная информация о местах для укрытия изложена в документе, приложенном на сайте.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Ольга Фомченкова