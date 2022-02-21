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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/lugansk-1774062576.html
Администрация Луганска опубликовала список мест для укрытия населения
Администрация Луганска опубликовала список мест для укрытия населения - РИА Новости, 21.02.2022
Администрация Луганска опубликовала список мест для укрытия населения
Администрация Луганска опубликовала список мест, рекомендуемых для временного укрытия населения столицы, сообщает сайт администрации города. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:46
2022-02-21T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Администрация Луганска опубликовала список мест, рекомендуемых для временного укрытия населения столицы, сообщает сайт администрации города."Администрация Луганска уведомляет жителей города о списке рекомендуемых мест для укрытия населения во всех районах Луганска. Все указанные подвальные и полуподвальные помещения больниц, школ и жилых домов приспособлены только к временному укрытию, так как в них частично отсутствует водоснабжение, канализация, освещение и принудительная подача воздуха", - говорится в сообщении.Добавляется, что местные жители, проживающие в жилых домах частного сектора, используют в качестве временного укрытия подвальные и полуподвальные помещения собственных домов.Подробная информация о местах для укрытия изложена в документе, приложенном на сайте.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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в мире, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию
13:46 21.02.2022
 
Администрация Луганска опубликовала список мест для укрытия населения

Администрация Луганска проинформировала о местах, рекомендуемых для укрытия населения

© РИА НовостиВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Администрация Луганска опубликовала список мест, рекомендуемых для временного укрытия населения столицы, сообщает сайт администрации города.
"Администрация Луганска уведомляет жителей города о списке рекомендуемых мест для укрытия населения во всех районах Луганска. Все указанные подвальные и полуподвальные помещения больниц, школ и жилых домов приспособлены только к временному укрытию, так как в них частично отсутствует водоснабжение, канализация, освещение и принудительная подача воздуха", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что местные жители, проживающие в жилых домах частного сектора, используют в качестве временного укрытия подвальные и полуподвальные помещения собственных домов.
Подробная информация о местах для укрытия изложена в документе, приложенном на сайте.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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