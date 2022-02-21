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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/lugansk-1774031308.html
В Луганске в третий раз за два дня включили сирены
В Луганске в третий раз за два дня включили сирены - РИА Новости, 21.02.2022
В Луганске в третий раз за два дня включили сирены
В Луганске в третий раз за последние два дня включили сирены оповещения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:02
2022-02-21T12:09
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
луганск
в мире
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. В Луганске в третий раз за последние два дня включили сирены оповещения, передает корреспондент РИА Новости.Ранее МЧС непризнанной ЛНР предупредило, что сирены будут включать в воскресенье и понедельник в 12.00 и 16.00 для проверки их работы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика, луганск, в мире, ситуация в днр и лнр
12:02 21.02.2022 (обновлено: 12:09 21.02.2022)
 
В Луганске в третий раз за два дня включили сирены

В Луганске в третий раз за два дня включили сирены оповещения

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. В Луганске в третий раз за последние два дня включили сирены оповещения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МЧС непризнанной ЛНР предупредило, что сирены будут включать в воскресенье и понедельник в 12.00 и 16.00 для проверки их работы.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Мужчины на мобилизационном пункте - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске началась добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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