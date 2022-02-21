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В Луганске в третий раз за два дня включили сирены

В Луганске в третий раз за два дня включили сирены - РИА Новости, 21.02.2022

В Луганске в третий раз за два дня включили сирены

В Луганске в третий раз за последние два дня включили сирены оповещения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:02

2022-02-21T12:02

2022-02-21T12:09

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

луганск

в мире

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. В Луганске в третий раз за последние два дня включили сирены оповещения, передает корреспондент РИА Новости.Ранее МЧС непризнанной ЛНР предупредило, что сирены будут включать в воскресенье и понедельник в 12.00 и 16.00 для проверки их работы.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, луганск, в мире, ситуация в днр и лнр