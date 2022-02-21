15:10 21.02.2022 (обновлено: 16:38 21.02.2022)
Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за обстрелов ВСУ
Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за повреждения ЛЭП обстрелами ВСУ
Луганская ТЭС. Архивное фото
КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Луганская ТЭС в поселке Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью, говорится в сообщении компании ДТЭК, которая владеет станцией.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ранее заявил, что из-за обстрела поселка Счастье в Луганской области с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса взорвалась АЗС возле Луганской ТЭС.
"Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 13.10 (14.10 мск) отключен от сети единственный работающий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. Также возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали. Сейчас энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения мероприятий по возобновлению работы станции", — говорится в сообщении компании.
Компания совместно с властями ищет пути решения ситуации с обеспечением электричеством. На данный момент остановлена подача тепла, воды и работа канализации. В городе проживают около десяти тысяч человек.
"Также сообщаем, что ранее сегодня в результате обстрелов территории вблизи Счастья повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение. <…> Поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла", — сообщили в компании.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководители республик сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева