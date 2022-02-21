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Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за обстрелов ВСУ

Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022

Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за обстрелов ВСУ

Луганская ТЭС в поселке Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:10

2022-02-21T15:10

2022-02-21T16:38

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КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Луганская ТЭС в поселке Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью, говорится в сообщении компании ДТЭК, которая владеет станцией.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ранее заявил, что из-за обстрела поселка Счастье в Луганской области с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса взорвалась АЗС возле Луганской ТЭС."Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 13.10 (14.10 мск) отключен от сети единственный работающий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. Также возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали. Сейчас энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения мероприятий по возобновлению работы станции", — говорится в сообщении компании.Компания совместно с властями ищет пути решения ситуации с обеспечением электричеством. На данный момент остановлена подача тепла, воды и работа канализации. В городе проживают около десяти тысяч человек."Также сообщаем, что ранее сегодня в результате обстрелов территории вблизи Счастья повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение. <…> Поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла", — сообщили в компании.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководители республик сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

луганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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