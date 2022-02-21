Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/lnr-1774084438.html
Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за обстрелов ВСУ
Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.02.2022
Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за обстрелов ВСУ
Луганская ТЭС в поселке Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:10
2022-02-21T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганская область
денис пушилин
мвд украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774088097_0:302:3078:2033_1920x0_80_0_0_c12294e6899f548190322cfe7e039573.jpg
КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Луганская ТЭС в поселке Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью, говорится в сообщении компании ДТЭК, которая владеет станцией.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ранее заявил, что из-за обстрела поселка Счастье в Луганской области с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса взорвалась АЗС возле Луганской ТЭС."Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 13.10 (14.10 мск) отключен от сети единственный работающий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. Также возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали. Сейчас энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения мероприятий по возобновлению работы станции", — говорится в сообщении компании.Компания совместно с властями ищет пути решения ситуации с обеспечением электричеством. На данный момент остановлена подача тепла, воды и работа канализации. В городе проживают около десяти тысяч человек."Также сообщаем, что ранее сегодня в результате обстрелов территории вблизи Счастья повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение. &lt;…&gt; Поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла", — сообщили в компании.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководители республик сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/donbass-1774082344.html
https://ria.ru/20220221/donbass-1774075058.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774088097_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_2ea42500d3945cd13893e2198c019c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганская область, денис пушилин, мвд украины, антон геращенко, владимир зеленский
15:10 21.02.2022 (обновлено: 16:38 21.02.2022)
 
Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за обстрелов ВСУ

Работу Луганской ТЭС в поселке Счастье остановили из-за повреждения ЛЭП обстрелами ВСУ

CC BY-SA 2.0 / Heinrich-Böll-Stiftung / Luhanska GRESЛуганская ТЭС
Луганская ТЭС - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Heinrich-Böll-Stiftung / Luhanska GRES
Луганская ТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Луганская ТЭС в поселке Счастье остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередачи и нестабильной обстановки с безопасностью, говорится в сообщении компании ДТЭК, которая владеет станцией.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ранее заявил, что из-за обстрела поселка Счастье в Луганской области с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса взорвалась АЗС возле Луганской ТЭС.
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Донецкая фильтровальная станция осталась без электричества из-за обстрела
"Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 13.10 (14.10 мск) отключен от сети единственный работающий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. Также возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали. Сейчас энергетики ожидают прекращения обстрелов для проведения мероприятий по возобновлению работы станции", — говорится в сообщении компании.
Компания совместно с властями ищет пути решения ситуации с обеспечением электричеством. На данный момент остановлена подача тепла, воды и работа канализации. В городе проживают около десяти тысяч человек.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР нужна финансовая и военная помощь России, заявил Басурин
"Также сообщаем, что ранее сегодня в результате обстрелов территории вблизи Счастья повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение. <…> Поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла", — сообщили в компании.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководители республик сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры республик подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьДенис ПушилинМВД УкраиныАнтон ГеращенкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала