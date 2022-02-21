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В ЛНР заявили о 63 нарушениях перемирия за сутки украинскими силовиками

В ЛНР заявили о 63 нарушениях перемирия за сутки украинскими силовиками - РИА Новости, 21.02.2022

В ЛНР заявили о 63 нарушениях перемирия за сутки украинскими силовиками

Украинские силовики за прошедшие сутки 63 раза нарушил режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 25 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:48

2022-02-21T10:48

2022-02-21T11:18

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики за прошедшие сутки 63 раза нарушил режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 25 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки украинские боевики шестьдесят три раза нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел двадцати пяти населенных пунктов республики. Активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов за минувшие сутки двое мирных жителей погибли и трое получили ранения, разрушены и повреждены 29 домов в Пионерском, Знаменке и Лозовом, без электроснабжения остались более тысячи абонентов в населенных пунктах Донецкий и Голубовское.По данным наблюдателей представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, на попаснянском направлении бойцы 24-й бригады ВСУ с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов трижды обстреляли район населенного пункта Калиново, пять раз - населенный пункт Золотое-5 из ПТУР, 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов и СПГ, а также четыре раза - населенный пункт Молодежное из СПГ и АГС.На славяносербском направлении бойцы 57-й бригады ВСУ с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов шесть раз обстреляли район населенного пункта Донецкий; два раза - Сокольники из 120-миллиметровых минометов, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; Христовое из СПГ; дважды Березовское из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП-1; Фрунзе из 120-миллиметровых минометов; трижды - Голубовское из СПГ, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды - Обозное из СПГ и АГС; четыре раза - Славяносербск из 120-миллиметровых минометов и АГС; трижды - Желобок из 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов; Пришиб из 120-миллиметровых минометов; Знаменку из 120-мм минометов, добавили в ведомстве.Отмечается, что на станично-луганском направлении бойцы 79-й бригады ВСУ с применением 120-миллиметровых минометов трижды обстреляли район населенного пункта Желтое; населенный пункт Пионерское из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза - населенный пункт Веселая Гора из 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов; дважды - населенный пункт Раевка из 122-миллиметровых артиллерийских орудий; населенный пункт Приветное из крупнокалиберных пулеметов."На дебальцевском направлении боевики 30-й бригады дважды обстреляли район н.п. Нижнее Лозовое из миномётов 120-мм и СПГ; четыре раза н.п. Логвиново из 152-мм артиллерийских орудий и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза н.п. Калиновка из 120-мм минометов; дважды н.п. Санжаровка из 120-мм минометов и АГС; н.п. Лозовое из СПГ; н.п. Веселогоровка из 120-мм минометов", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что с начала нынешних суток украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня. На станично-луганском направлении они с применением СПГ и стрелкового оружия обстреляли район памятника князю Игорю в Луганске и населенный пункт Красный Яр. По предварительной информации, в результате обстрелов поврежден один жилой дом в районе памятника князю Игорю и три жилых дома в Красном Яре. "В нарушение третьего пункта дополнительных мер зафиксировано размещение пяти бронетранспортеров БТР-80 вблизи населенного пункта Орехово в зоне ответственности 57-й бригады", - добавили в ведомстве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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