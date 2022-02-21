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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/lnr-1774012798.html
В ЛНР заявили о 63 нарушениях перемирия за сутки украинскими силовиками
В ЛНР заявили о 63 нарушениях перемирия за сутки украинскими силовиками - РИА Новости, 21.02.2022
В ЛНР заявили о 63 нарушениях перемирия за сутки украинскими силовиками
Украинские силовики за прошедшие сутки 63 раза нарушил режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 25 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:48
2022-02-21T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики за прошедшие сутки 63 раза нарушил режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 25 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки украинские боевики шестьдесят три раза нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел двадцати пяти населенных пунктов республики. Активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов за минувшие сутки двое мирных жителей погибли и трое получили ранения, разрушены и повреждены 29 домов в Пионерском, Знаменке и Лозовом, без электроснабжения остались более тысячи абонентов в населенных пунктах Донецкий и Голубовское.По данным наблюдателей представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, на попаснянском направлении бойцы 24-й бригады ВСУ с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов трижды обстреляли район населенного пункта Калиново, пять раз - населенный пункт Золотое-5 из ПТУР, 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов и СПГ, а также четыре раза - населенный пункт Молодежное из СПГ и АГС.На славяносербском направлении бойцы 57-й бригады ВСУ с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов шесть раз обстреляли район населенного пункта Донецкий; два раза - Сокольники из 120-миллиметровых минометов, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; Христовое из СПГ; дважды Березовское из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП-1; Фрунзе из 120-миллиметровых минометов; трижды - Голубовское из СПГ, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды - Обозное из СПГ и АГС; четыре раза - Славяносербск из 120-миллиметровых минометов и АГС; трижды - Желобок из 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов; Пришиб из 120-миллиметровых минометов; Знаменку из 120-мм минометов, добавили в ведомстве.Отмечается, что на станично-луганском направлении бойцы 79-й бригады ВСУ с применением 120-миллиметровых минометов трижды обстреляли район населенного пункта Желтое; населенный пункт Пионерское из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза - населенный пункт Веселая Гора из 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов; дважды - населенный пункт Раевка из 122-миллиметровых артиллерийских орудий; населенный пункт Приветное из крупнокалиберных пулеметов."На дебальцевском направлении боевики 30-й бригады дважды обстреляли район н.п. Нижнее Лозовое из миномётов 120-мм и СПГ; четыре раза н.п. Логвиново из 152-мм артиллерийских орудий и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза н.п. Калиновка из 120-мм минометов; дважды н.п. Санжаровка из 120-мм минометов и АГС; н.п. Лозовое из СПГ; н.п. Веселогоровка из 120-мм минометов", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что с начала нынешних суток украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня. На станично-луганском направлении они с применением СПГ и стрелкового оружия обстреляли район памятника князю Игорю в Луганске и населенный пункт Красный Яр. По предварительной информации, в результате обстрелов поврежден один жилой дом в районе памятника князю Игорю и три жилых дома в Красном Яре. "В нарушение третьего пункта дополнительных мер зафиксировано размещение пяти бронетранспортеров БТР-80 вблизи населенного пункта Орехово в зоне ответственности 57-й бригады", - добавили в ведомстве.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
10:48 21.02.2022 (обновлено: 11:18 21.02.2022)
 
В ЛНР заявили о 63 нарушениях перемирия за сутки украинскими силовиками

Народная милиция ЛНР заявила о 63 нарушениях перемирия за сутки украинскими силовиками

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР
Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики за прошедшие сутки 63 раза нарушил режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 25 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки украинские боевики шестьдесят три раза нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел двадцати пяти населенных пунктов республики. Активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Отмечается, что в результате обстрелов за минувшие сутки двое мирных жителей погибли и трое получили ранения, разрушены и повреждены 29 домов в Пионерском, Знаменке и Лозовом, без электроснабжения остались более тысячи абонентов в населенных пунктах Донецкий и Голубовское.
По данным наблюдателей представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, на попаснянском направлении бойцы 24-й бригады ВСУ с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов трижды обстреляли район населенного пункта Калиново, пять раз - населенный пункт Золотое-5 из ПТУР, 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов и СПГ, а также четыре раза - населенный пункт Молодежное из СПГ и АГС.
На славяносербском направлении бойцы 57-й бригады ВСУ с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов шесть раз обстреляли район населенного пункта Донецкий; два раза - Сокольники из 120-миллиметровых минометов, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; Христовое из СПГ; дважды Березовское из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП-1; Фрунзе из 120-миллиметровых минометов; трижды - Голубовское из СПГ, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды - Обозное из СПГ и АГС; четыре раза - Славяносербск из 120-миллиметровых минометов и АГС; трижды - Желобок из 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов; Пришиб из 120-миллиметровых минометов; Знаменку из 120-мм минометов, добавили в ведомстве.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 20:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР зафиксировали 42 попытки ВСУ провести разведку беспилотниками
Отмечается, что на станично-луганском направлении бойцы 79-й бригады ВСУ с применением 120-миллиметровых минометов трижды обстреляли район населенного пункта Желтое; населенный пункт Пионерское из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза - населенный пункт Веселая Гора из 122-миллиметровых артиллерийских орудий и 120-миллиметровых минометов; дважды - населенный пункт Раевка из 122-миллиметровых артиллерийских орудий; населенный пункт Приветное из крупнокалиберных пулеметов.
"На дебальцевском направлении боевики 30-й бригады дважды обстреляли район н.п. Нижнее Лозовое из миномётов 120-мм и СПГ; четыре раза н.п. Логвиново из 152-мм артиллерийских орудий и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза н.п. Калиновка из 120-мм минометов; дважды н.п. Санжаровка из 120-мм минометов и АГС; н.п. Лозовое из СПГ; н.п. Веселогоровка из 120-мм минометов", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что с начала нынешних суток украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня. На станично-луганском направлении они с применением СПГ и стрелкового оружия обстреляли район памятника князю Игорю в Луганске и населенный пункт Красный Яр. По предварительной информации, в результате обстрелов поврежден один жилой дом в районе памятника князю Игорю и три жилых дома в Красном Яре. "В нарушение третьего пункта дополнительных мер зафиксировано размещение пяти бронетранспортеров БТР-80 вблизи населенного пункта Орехово в зоне ответственности 57-й бригады", - добавили в ведомстве.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Стрельба, взрывы и эвакуация беженцев. Что происходит в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

Поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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© РИА Новости / Олеся Потапова / Перейти в фотобанк

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

Пожар на месте второго взрыва в Каменнобродском районе Луганска
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
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© РИА Новости / Сергей Батурин

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Жители Донецка заходят на участок оповещения в Администрации Киевского района во время массовой эвакуации на территорию России в Ростовскую область
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© РИА Новости / Сергей Батурин

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

Военнослужащие Народной милиции ДНР на мобилизационном пункте в Донецке
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Сергей Батурин

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

Эвакуация беженцев с территории ДНР
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
© REUTERS / Alexander Ermochenko

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики в Ростовскую область
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Илья Питалев

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

Сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

Военнослужащий ДНР у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 12

На этой неделе обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась. ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ.

На фото: поврежденная в результате взрыва автомашина в центре Донецка.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Из-за угрозы вторжения со стороны Киева ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан в Ростовскую область. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.

© РИА Новости / Олеся Потапова
Перейти в фотобанк
4 из 12

На фото: массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
5 из 12

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать военным приказ перейти к наступлению и реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Сергей Батурин
6 из 12

Более 13,5 тысячи человек уже эвакуировали из самопровозглашенной Луганской народной республики.

© РИА Новости / Сергей Батурин
7 из 12

Главы ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
8 из 12

"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
9 из 12

В Ростовской области подготовили 143 пункта временного размещения.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
10 из 12

На фото: сотрудник правоохранительных органов ДНР общается с водителем у контрольно-пропускного пункта "Успенка" в Донецкой области.

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 12

По данным разведки ДНР, цель Киева — выдавить русскоязычное население в Россию и получить контроль над всей территорией Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

© РИА Новости / Илья Питалев
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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