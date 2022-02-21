10:31 21.02.2022 (обновлено: 10:47 21.02.2022)
Правительство предложило расширить льготы на морские месторождения в Каспии
Правительство предложило расширить льготы на морские месторождения в Каспии
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство РФ предлагает расширить льготный налоговый режим для новых морских месторождений, распространив его на месторождения в Каспийском море, добыча углеводородов на которых началась до 2016 года, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.
"Проектом федерального закона предусматривается распространение действия налогового режима для новых морских месторождений на морское месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на дату до 1 января 2016 года и которое расположено полностью в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря", - говорится в документе.
В финансово-экономическом обосновании к проекту поясняется, что принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
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Опубликовано: Мадина Моргоева