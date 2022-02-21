https://ria.ru/20220221/lgoty-1774009794.html

Правительство предложило расширить льготы на морские месторождения в Каспии

Правительство предложило расширить льготы на морские месторождения в Каспии - РИА Новости, 21.02.2022

Правительство предложило расширить льготы на морские месторождения в Каспии

Правительство РФ предлагает расширить льготный налоговый режим для новых морских месторождений, распространив его на месторождения в Каспийском море, добыча... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:31

2022-02-21T10:31

2022-02-21T10:47

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство РФ предлагает расширить льготный налоговый режим для новых морских месторождений, распространив его на месторождения в Каспийском море, добыча углеводородов на которых началась до 2016 года, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму."Проектом федерального закона предусматривается распространение действия налогового режима для новых морских месторождений на морское месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на котором приходится на дату до 1 января 2016 года и которое расположено полностью в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря", - говорится в документе.В финансово-экономическом обосновании к проекту поясняется, что принятие данного законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

https://ria.ru/20220201/neft-1770489780.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, правительство рф