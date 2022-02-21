https://ria.ru/20220221/lenin-1774180098.html

Путин назвал Ленина архитектором Украины

Путин назвал Ленина архитектором Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Путин назвал Ленина архитектором Украины

Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:49

2022-02-21T21:49

2022-02-21T22:06

владимир ленин (владимир ульянов)

владимир путин

украина

донбасс

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757265604_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_65a3e09a05c7ae74c410747cb76381c5.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины."В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1774181401.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир ленин (владимир ульянов), владимир путин, украина, донбасс, в мире, россия