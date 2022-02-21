https://ria.ru/20220221/lenin-1774180098.html
Путин назвал Ленина архитектором Украины
Путин назвал Ленина архитектором Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Путин назвал Ленина архитектором Украины
Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:49
2022-02-21T21:49
2022-02-21T22:06
владимир ленин (владимир ульянов)
владимир путин
украина
донбасс
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россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины."В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774181401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ленин (владимир ульянов), владимир путин, украина, донбасс, в мире, россия
21:49 21.02.2022 (обновлено: 22:06 21.02.2022)
Путин назвал Ленина архитектором Украины
Президент Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины