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Путин назвал Ленина архитектором Украины
Путин назвал Ленина архитектором Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Путин назвал Ленина архитектором Украины
Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:49
2022-02-21T22:06
владимир ленин (владимир ульянов)
владимир путин
украина
донбасс
в мире
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины."В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774181401.html
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владимир ленин (владимир ульянов), владимир путин, украина, донбасс, в мире, россия
21:49 21.02.2022 (обновлено: 22:06 21.02.2022)
 
Путин назвал Ленина архитектором Украины

Президент Путин назвал Ленина автором и архитектором Украины

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник В. И. Ленину у павильона No1 "Центральный" на ВДНХ в Москве
Памятник В. И. Ленину у павильона No1 Центральный на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Памятник В. И. Ленину у павильона No1 "Центральный" на ВДНХ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором Украины.
"В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор, это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:00
Россия полностью рассчиталась за долги Украины, заявил Путин
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Владимир ПутинУкраинаДонбассВ миреРоссия
 
 
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