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Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств - РИА Новости, 21.02.2022
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств
Опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов достаточно позитивный, поэтому можно переходить к следующему шагу – дистанционной продаже... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:40
2022-02-21T14:43
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов достаточно позитивный, поэтому можно переходить к следующему шагу – дистанционной продаже рецептурных препаратов в экспериментальном режиме, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас сейчас мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных (лекарств), мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже и рецептурных препаратов", - сказал Фисенко на заседании комиссии "Единой России" по здравоохранению.Он уточнил, что в мае 2020 года заработала дистанционная продажа безрецептурных лекарственных препаратов, на сегодняшний день Росздравнадзор выдал около 500 разрешений на интернет-торговлю. При этом жалоб в Росздравнадзор на этот вид торговли не поступает, отметил Фисенко.
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Ольга Филиппова
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:40 21.02.2022 (обновлено: 14:43 21.02.2022)
 
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств

В Минздраве положительно оценили опыт интернет-продажи безрецептурных препаратов

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов достаточно позитивный, поэтому можно переходить к следующему шагу – дистанционной продаже рецептурных препаратов в экспериментальном режиме, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"У нас сейчас мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных (лекарств), мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже и рецептурных препаратов", - сказал Фисенко на заседании комиссии "Единой России" по здравоохранению.
Он уточнил, что в мае 2020 года заработала дистанционная продажа безрецептурных лекарственных препаратов, на сегодняшний день Росздравнадзор выдал около 500 разрешений на интернет-торговлю. При этом жалоб в Росздравнадзор на этот вид торговли не поступает, отметил Фисенко.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 02:15
Россиянам рассказали, как защитить организм во время приема лекарств
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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