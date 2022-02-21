https://ria.ru/20220221/lekarstva-1774076730.html
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств - РИА Новости, 21.02.2022
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств
Опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов достаточно позитивный, поэтому можно переходить к следующему шагу – дистанционной продаже... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:40
2022-02-21T14:40
2022-02-21T14:43
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов достаточно позитивный, поэтому можно переходить к следующему шагу – дистанционной продаже рецептурных препаратов в экспериментальном режиме, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас сейчас мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных (лекарств), мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже и рецептурных препаратов", - сказал Фисенко на заседании комиссии "Единой России" по здравоохранению.Он уточнил, что в мае 2020 года заработала дистанционная продажа безрецептурных лекарственных препаратов, на сегодняшний день Росздравнадзор выдал около 500 разрешений на интернет-торговлю. При этом жалоб в Росздравнадзор на этот вид торговли не поступает, отметил Фисенко.
https://ria.ru/20220212/lekarstva-1772395688.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
14:40 21.02.2022 (обновлено: 14:43 21.02.2022)
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств
В Минздраве положительно оценили опыт интернет-продажи безрецептурных препаратов