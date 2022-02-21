https://ria.ru/20220221/lekarstva-1774076730.html

Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств

Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств - РИА Новости, 21.02.2022

Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств

Опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов достаточно позитивный, поэтому можно переходить к следующему шагу – дистанционной продаже... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:40

2022-02-21T14:40

2022-02-21T14:43

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов достаточно позитивный, поэтому можно переходить к следующему шагу – дистанционной продаже рецептурных препаратов в экспериментальном режиме, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."У нас сейчас мы подошли к тому, что, получив, я считаю, достаточно позитивный опыт в дистанционной продаже безрецептурных (лекарств), мы сейчас можем пойти на следующий шаг, на экспериментальный режим по дистанционной продаже и рецептурных препаратов", - сказал Фисенко на заседании комиссии "Единой России" по здравоохранению.Он уточнил, что в мае 2020 года заработала дистанционная продажа безрецептурных лекарственных препаратов, на сегодняшний день Росздравнадзор выдал около 500 разрешений на интернет-торговлю. При этом жалоб в Росздравнадзор на этот вид торговли не поступает, отметил Фисенко.

https://ria.ru/20220212/lekarstva-1772395688.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)