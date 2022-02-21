https://ria.ru/20220221/lavrov-1774082223.html

Запад сейчас нагнетает атмосферу, заявил Лавров

Запад сейчас нагнетает атмосферу, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022

Запад сейчас нагнетает атмосферу, заявил Лавров

Страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:02

2022-02-21T15:02

2022-02-21T15:31

в мире

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

фейсал микдад

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед переговорами со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом."На наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли непреодолимую конфронтацию между Российской Федерацией и западным альянсом", — сказал Лавров.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают территорию ДНР и ЛНР из запрещенного оружия. На прошлой неделе ситуация в Донбассе серьезно обострилась — ВСУ усилили огонь, есть жертвы среди мирного населения. Власти самопровозглашенных республик начали эвакуировать в Ростовскую область женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.В Кремле и МИД не раз объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину оружием, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220221/siriya-1774018006.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фейсал микдад