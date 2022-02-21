15:02 21.02.2022 (обновлено: 15:31 21.02.2022)
Запад сейчас нагнетает атмосферу, заявил Лавров
Лавров заявил о попытках Запада создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед переговорами со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.
"На наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли непреодолимую конфронтацию между Российской Федерацией и западным альянсом", — сказал Лавров.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают территорию ДНР и ЛНР из запрещенного оружия.
На прошлой неделе ситуация в Донбассе серьезно обострилась — ВСУ усилили огонь, есть жертвы среди мирного населения. Власти самопровозглашенных республик начали эвакуировать в Ростовскую область женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
Опубликовано: Екатерина Зайцева