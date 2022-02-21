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Запад сейчас нагнетает атмосферу, заявил Лавров
Запад сейчас нагнетает атмосферу, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
Запад сейчас нагнетает атмосферу, заявил Лавров
Страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:02
2022-02-21T15:31
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
фейсал микдад
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед переговорами со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом."На наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли непреодолимую конфронтацию между Российской Федерацией и западным альянсом", — сказал Лавров.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают территорию ДНР и ЛНР из запрещенного оружия. На прошлой неделе ситуация в Донбассе серьезно обострилась — ВСУ усилили огонь, есть жертвы среди мирного населения. Власти самопровозглашенных республик начали эвакуировать в Ростовскую область женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.В Кремле и МИД не раз объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину оружием, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), фейсал микдад
15:02 21.02.2022 (обновлено: 15:31 21.02.2022)
 
Запад сейчас нагнетает атмосферу, заявил Лавров

Лавров заявил о попытках Запада создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров перед переговорами со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.
"На наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции Совета Безопасности 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли непреодолимую конфронтацию между Российской Федерацией и западным альянсом", — сказал Лавров.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают территорию ДНР и ЛНР из запрещенного оружия.
На прошлой неделе ситуация в Донбассе серьезно обострилась — ВСУ усилили огонь, есть жертвы среди мирного населения. Власти самопровозглашенных республик начали эвакуировать в Ростовскую область женщин, детей и пожилых людей, а также объявили всеобщую мобилизацию.
В Кремле и МИД не раз объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину оружием, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:11
Лавров примет участие в министерской встрече по Сирии в Анталье
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Фейсал Микдад
 
 
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