https://ria.ru/20220221/kurs-1774128961.html

Курс евро превысил 90 рублей

Курс евро превысил 90 рублей - РИА Новости, 21.02.2022

Курс евро превысил 90 рублей

Курс евро в моменте превысил 90 рублей впервые с 26 января во время выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на заседании Совета безопасности, РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:52

2022-02-21T17:52

2022-02-21T18:36

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Курс евро в моменте превысил 90 рублей впервые с 26 января во время выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на заседании Совета безопасности, следует из данных Московской биржи.Совбез обсуждает обострение ситуации в Донбассе, а также просьбы Донецкой и Луганской народных республик признать их независимость.Курс евро расчетами "завтра" на 17:52 (мск) понедельника увеличивался на 2,23 рубля — до 89,8 рубля и уже достигал максимального значения в 90,29 рубля, курс доллара на два рубля, до 79,3 рубля (максимум до 79,69 рубля).В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика