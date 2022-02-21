Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/kurs-1774128961.html
Курс евро превысил 90 рублей
Курс евро превысил 90 рублей - РИА Новости, 21.02.2022
Курс евро превысил 90 рублей
Курс евро в моменте превысил 90 рублей впервые с 26 января во время выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на заседании Совета безопасности, РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:52
2022-02-21T18:36
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_0:172:2895:1800_1920x0_80_0_0_14c14fd641d6a40561496c7bcff3bc6f.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Курс евро в моменте превысил 90 рублей впервые с 26 января во время выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на заседании Совета безопасности, следует из данных Московской биржи.Совбез обсуждает обострение ситуации в Донбассе, а также просьбы Донецкой и Луганской народных республик признать их независимость.Курс евро расчетами "завтра" на 17:52 (мск) понедельника увеличивался на 2,23 рубля — до 89,8 рубля и уже достигал максимального значения в 90,29 рубля, курс доллара на два рубля, до 79,3 рубля (максимум до 79,69 рубля).В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696620_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a707b7674f38471fe8a16deac01eb6b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
17:52 21.02.2022 (обновлено: 18:36 21.02.2022)
 
Курс евро превысил 90 рублей

Курс евро подскочил выше 90 рублей впервые с 26 января

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком евро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Курс евро в моменте превысил 90 рублей впервые с 26 января во время выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на заседании Совета безопасности, следует из данных Московской биржи.
Совбез обсуждает обострение ситуации в Донбассе, а также просьбы Донецкой и Луганской народных республик признать их независимость.
Курс евро расчетами "завтра" на 17:52 (мск) понедельника увеличивался на 2,23 рубля — до 89,8 рубля и уже достигал максимального значения в 90,29 рубля, курс доллара на два рубля, до 79,3 рубля (максимум до 79,69 рубля).
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала