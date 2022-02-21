17:03 21.02.2022 (обновлено: 17:25 21.02.2022)
Украина может совершить попытки отвоевать Крым, заявил Путин
Президент Путин: возникает угроза, что Украина захочет отвоевать Крым
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании угрозы того, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав РФ, а в случае принятия Украины в состав НАТО альянс включится в эти события.
"Поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом - а они говорят об этом в своих документах, пишут, это очевидно - то тогда весь североатлантический блок обязан будет включиться в эти события", - сказал Путин на большом заседании Совбеза РФ.
Он пояснил, что военное выступление всех стран альянса на стороне одного их своих членов в случае, "если он подвергается какой-то агрессии", предписывается пятой статьей договора о создании НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно.
Опубликовано: Ольга Филиппова