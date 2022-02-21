https://ria.ru/20220221/krym-1774113148.html

Украина может совершить попытки отвоевать Крым, заявил Путин

Украина может совершить попытки отвоевать Крым, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022

Украина может совершить попытки отвоевать Крым, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании угрозы того, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав РФ, а в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:03

2022-02-21T17:03

2022-02-21T17:25

республика крым

россия

владимир путин

нато

украина

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании угрозы того, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав РФ, а в случае принятия Украины в состав НАТО альянс включится в эти события.Он пояснил, что военное выступление всех стран альянса на стороне одного их своих членов в случае, "если он подвергается какой-то агрессии", предписывается пятой статьей договора о создании НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

республика крым

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

республика крым, россия, владимир путин, нато, украина, в мире