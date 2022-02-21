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Украина может совершить попытки отвоевать Крым, заявил Путин
Украина может совершить попытки отвоевать Крым, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2022
Украина может совершить попытки отвоевать Крым, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании угрозы того, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав РФ, а в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:03
2022-02-21T17:25
республика крым
россия
владимир путин
нато
украина
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании угрозы того, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав РФ, а в случае принятия Украины в состав НАТО альянс включится в эти события.Он пояснил, что военное выступление всех стран альянса на стороне одного их своих членов в случае, "если он подвергается какой-то агрессии", предписывается пятой статьей договора о создании НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно.
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
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республика крым, россия, владимир путин, нато, украина, в мире
17:03 21.02.2022 (обновлено: 17:25 21.02.2022)
 
Украина может совершить попытки отвоевать Крым, заявил Путин

Президент Путин: возникает угроза, что Украина захочет отвоевать Крым

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о существовании угрозы того, что Киев начнет отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав РФ, а в случае принятия Украины в состав НАТО альянс включится в эти события.
"Поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом - а они говорят об этом в своих документах, пишут, это очевидно - то тогда весь североатлантический блок обязан будет включиться в эти события", - сказал Путин на большом заседании Совбеза РФ.
Он пояснил, что военное выступление всех стран альянса на стороне одного их своих членов в случае, "если он подвергается какой-то агрессии", предписывается пятой статьей договора о создании НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Республика КрымРоссияВладимир ПутинНАТОУкраинаВ мире
 
 
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