https://ria.ru/20220221/kriptovalyuty-1774003215.html

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют - РИА Новости, 21.02.2022

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

Министерство финансов 18 февраля внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:02

2022-02-21T10:02

2022-02-21T12:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство финансов 18 февраля внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют."Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено", — заявили в Минфине.Законопроект определяет требования к биржам и обменникам, которые будут заниматься оборотом цифровых валют. Для этого планируется создать специальный реестр операторов, а деятельность таких компаний будет контролировать уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.Согласно документу, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Покупать или продавать их будет возможно только через банки и при условии идентификации клиента. А биржи будут обязаны информировать о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют.Те, кто успешно пройдет тестирование, смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если человек провалил тестирование, то предельный размер вложений для него ограничат 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений.В законопроекте закрепляется также определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.Совместно с Минфином разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. В конце прошлой недели он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также за их покупку и продажу. В Минфине пообещали, что предложения Центробанка в части, не противоречащей их подходам, учтут при дальнейшей работе над законопроектом.Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.

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https://ria.ru/20220203/kriptovalyuty-1770794416.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)