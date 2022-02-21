https://ria.ru/20220221/kriptovalyuty-1774003215.html
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют - РИА Новости, 21.02.2022
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
Министерство финансов 18 февраля внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:02
2022-02-21T10:02
2022-02-21T12:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство финансов 18 февраля внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют."Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено", — заявили в Минфине.Законопроект определяет требования к биржам и обменникам, которые будут заниматься оборотом цифровых валют. Для этого планируется создать специальный реестр операторов, а деятельность таких компаний будет контролировать уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.Согласно документу, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Покупать или продавать их будет возможно только через банки и при условии идентификации клиента. А биржи будут обязаны информировать о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют.Те, кто успешно пройдет тестирование, смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если человек провалил тестирование, то предельный размер вложений для него ограничат 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений.В законопроекте закрепляется также определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.Совместно с Минфином разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. В конце прошлой недели он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также за их покупку и продажу. В Минфине пообещали, что предложения Центробанка в части, не противоречащей их подходам, учтут при дальнейшей работе над законопроектом.Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.
https://ria.ru/20220218/kriptovalyuta-1773583352.html
https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773109669.html
https://ria.ru/20220203/kriptovalyuty-1770794416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
10:02 21.02.2022 (обновлено: 12:24 21.02.2022)
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют в России
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Министерство финансов 18 февраля внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении
на сайте ведомства.
Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.
"Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено", — заявили в Минфине.
Законопроект определяет требования к биржам и обменникам, которые будут заниматься оборотом цифровых валют. Для этого планируется создать специальный реестр операторов, а деятельность таких компаний будет контролировать уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.
Согласно документу, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Покупать или продавать их будет возможно только через банки и при условии идентификации клиента. А биржи будут обязаны информировать о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют.
"Граждане должны будут проходить онлайн-тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках", — пишет ведомство.
Те, кто успешно пройдет тестирование, смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если человек провалил тестирование, то предельный размер вложений для него ограничат 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений.
В законопроекте закрепляется также определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.
Совместно с Минфином разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. В конце прошлой недели он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также за их покупку и продажу.
В Минфине пообещали, что предложения Центробанка в части, не противоречащей их подходам, учтут при дальнейшей работе над законопроектом.
Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.