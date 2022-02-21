Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/kriptovalyuty-1774003215.html
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют - РИА Новости, 21.02.2022
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
Министерство финансов 18 февраля внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:02
2022-02-21T12:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4d5821fffdf3ff5d35491348d816590a.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство финансов 18 февраля внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют."Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено", — заявили в Минфине.Законопроект определяет требования к биржам и обменникам, которые будут заниматься оборотом цифровых валют. Для этого планируется создать специальный реестр операторов, а деятельность таких компаний будет контролировать уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.Согласно документу, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Покупать или продавать их будет возможно только через банки и при условии идентификации клиента. А биржи будут обязаны информировать о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют.Те, кто успешно пройдет тестирование, смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если человек провалил тестирование, то предельный размер вложений для него ограничат 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений.В законопроекте закрепляется также определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.Совместно с Минфином разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. В конце прошлой недели он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также за их покупку и продажу. В Минфине пообещали, что предложения Центробанка в части, не противоречащей их подходам, учтут при дальнейшей работе над законопроектом.Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.
https://ria.ru/20220218/kriptovalyuta-1773583352.html
https://ria.ru/20220216/kriptovalyuta-1773109669.html
https://ria.ru/20220203/kriptovalyuty-1770794416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7c5c618702783657b91db10e0fbbf66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
10:02 21.02.2022 (обновлено: 12:24 21.02.2022)
 
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют в России

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство финансов 18 февраля внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Документ разработан по поручению правительства на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.
В центре майнинга криптовалюты - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 15:28
В Госдуме прокомментировали позицию Центробанка по криптовалютам
"Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено", — заявили в Минфине.
Законопроект определяет требования к биржам и обменникам, которые будут заниматься оборотом цифровых валют. Для этого планируется создать специальный реестр операторов, а деятельность таких компаний будет контролировать уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.
Согласно документу, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Покупать или продавать их будет возможно только через банки и при условии идентификации клиента. А биржи будут обязаны информировать о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют.
"Граждане должны будут проходить онлайн-тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках", — пишет ведомство.
Те, кто успешно пройдет тестирование, смогут вкладывать в криптовалюты до 600 тысяч рублей ежегодно. Если человек провалил тестирование, то предельный размер вложений для него ограничат 50 тысячами рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
16 февраля, 13:40
Более 50% пирамид, выявленных в 2021 году, были связаны с криптовалютой
В законопроекте закрепляется также определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты.
Совместно с Минфином разработкой документа о регулировании цифровых валют занимался Центробанк. В конце прошлой недели он представил свой вариант. При этом у ведомств сохраняются принципиальные разногласия по этой теме: в частности, ЦБ предлагает штрафовать за майнинг криптовалют, а также за их покупку и продажу.
В Минфине пообещали, что предложения Центробанка в части, не противоречащей их подходам, учтут при дальнейшей работе над законопроектом.
Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, криптовалюта уже стала объективной реальностью и не замечать этого было бы неправильно. А легализация, по его словам, предпочтительней запрета.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 09:28
Эксперты расказали о проблемах с регулированием рынка криптовалют
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала