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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220221/kovid-sertifikat-1773974725.html
Изменились правила выдачи ковид-сертификатов
Изменились правила выдачи ковид-сертификатов - РИА Новости, 21.02.2022
Изменились правила выдачи ковид-сертификатов
Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T00:10
2022-02-21T08:55
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
москва
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здоровье
коронавирус в россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела, говорится в приказе Минздрава России, опубликованном в начале февраля на интернет-портале правовой информации.Согласно документу, теперь в сертификате появится информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отмечали в пресс-службе Минздрава России.Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщал РИА Новости, что требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет.
https://ria.ru/20220220/vaktsinatsiya-1773876595.html
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Никита Стома
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общество, коронавирус covid-19, москва, россия, здоровье, коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
00:10 21.02.2022 (обновлено: 08:55 21.02.2022)
 
Изменились правила выдачи ковид-сертификатов

С 21 февраля в России начинают выдавать ковид-сертификаты по результату теста на антитела

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19). Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела, говорится в приказе Минздрава России, опубликованном в начале февраля на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, теперь в сертификате появится информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.
Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отмечали в пресс-службе Минздрава России.
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Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщал РИА Новости, что требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет.
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Опубликовано: Никита Стома
 
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