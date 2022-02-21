https://ria.ru/20220221/kovid-sertifikat-1773974725.html

Изменились правила выдачи ковид-сертификатов

Изменились правила выдачи ковид-сертификатов - РИА Новости, 21.02.2022

Изменились правила выдачи ковид-сертификатов

Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T00:10

2022-02-21T00:10

2022-02-21T08:55

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общество

коронавирус covid-19

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коронавирус в россии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела, говорится в приказе Минздрава России, опубликованном в начале февраля на интернет-портале правовой информации.Согласно документу, теперь в сертификате появится информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен, отмечали в пресс-службе Минздрава России.Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов ранее сообщал РИА Новости, что требований к уровню антител к коронавирусу для получения сертификата нет.

https://ria.ru/20220220/vaktsinatsiya-1773876595.html

https://ria.ru/20220220/posledstvie-1773874037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, коронавирус covid-19, москва, россия, здоровье, коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)