https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774086264.html

Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022

Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января -... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:20

2022-02-21T15:20

2022-02-21T15:27

распространение коронавируса

общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля, также отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.Она добавила, что при этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/kovid-1774068590.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии