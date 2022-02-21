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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774086264.html
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2022
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января -... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:20
2022-02-21T15:27
распространение коронавируса
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля, также отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.Она добавила, что при этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%.
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:20 21.02.2022 (обновлено: 15:27 21.02.2022)
 
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Заммэра Ракова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля, также отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля", - сообщила Ракова.
Она добавила, что при этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%.
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:11Сказано в эфире
Вирусолог объяснил снижение госпитализаций с COVID-19
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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