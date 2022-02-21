https://ria.ru/20220221/kontakty-1774030743.html
В Кремле анонсировали контакты глав МИД России и Франции
В Кремле анонсировали контакты глав МИД России и Франции - РИА Новости, 21.02.2022
В Кремле анонсировали контакты глав МИД России и Франции
В ближайшее время возможны контакты между РФ и Францией на уровне министров иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:02
2022-02-21T12:02
2022-02-21T12:02
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В ближайшее время возможны контакты между РФ и Францией на уровне министров иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам."Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров - министров иностранных дел. Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции", - сообщил Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, сша, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, в мире, политика, владимир путин, дмитрий песков
В Кремле анонсировали контакты глав МИД России и Франции
Песков: в ближайшее время возможны контакты между Россией и Францией на уровне МИД