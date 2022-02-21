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В Кремле анонсировали контакты глав МИД России и Франции
В Кремле анонсировали контакты глав МИД России и Франции - РИА Новости, 21.02.2022
В Кремле анонсировали контакты глав МИД России и Франции
В ближайшее время возможны контакты между РФ и Францией на уровне министров иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:02
2022-02-21T12:02
россия
франция
сша
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сергей лавров
джо байден
в мире
политика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В ближайшее время возможны контакты между РФ и Францией на уровне министров иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам."Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров - министров иностранных дел. Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции", - сообщил Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
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россия, франция, сша, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, в мире, политика, владимир путин, дмитрий песков
12:02 21.02.2022
 
В Кремле анонсировали контакты глав МИД России и Франции

Песков: в ближайшее время возможны контакты между Россией и Францией на уровне МИД

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Франции
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Франции
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В ближайшее время возможны контакты между РФ и Францией на уровне министров иностранных дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам.
"Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров - министров иностранных дел. Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции", - сообщил Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 11:40
Песков отреагировал на сообщения о новых возможных санкциях против России
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияФранцияСШАЭнтони БлинкенСергей ЛавровДжо БайденВ миреПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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