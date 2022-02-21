https://ria.ru/20220221/kontakty-1774026509.html

В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена

В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 21.02.2022

В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена

Кремль не исключает возможность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:42

2022-02-21T11:42

2022-02-21T11:47

в мире

владимир путин

джо байден

сша

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кремль не исключает возможность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно согласовать, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, мы не исключаем (возможность контактов - ред.). При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение", - сказал Песков.При этом он уточнил, что на данный момент рано говорить об организации каких-либо встреч. "Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое, конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров (иностранных дел - ред.)", - подчеркнул Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/sammit-1774010533.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия