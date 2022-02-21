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В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена
В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 21.02.2022
В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена
Кремль не исключает возможность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:42
2022-02-21T11:47
в мире
владимир путин
джо байден
сша
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кремль не исключает возможность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно согласовать, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, мы не исключаем (возможность контактов - ред.). При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение", - сказал Песков.При этом он уточнил, что на данный момент рано говорить об организации каких-либо встреч. "Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое, конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров (иностранных дел - ред.)", - подчеркнул Песков.
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в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия
11:42 21.02.2022 (обновлено: 11:47 21.02.2022)
 
В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена

Пресс-секретарь Песков: Кремль не исключает дальнейших контактов Путина и Байдена

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кремль не исключает возможность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно согласовать, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы не исключаем (возможность контактов - ред.). При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение", - сказал Песков.
При этом он уточнил, что на данный момент рано говорить об организации каких-либо встреч. "Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое, конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров (иностранных дел - ред.)", - подчеркнул Песков.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 10:35Сказано в эфире
"Пожарная встреча". Путин и Байден согласились на саммит по безопасности
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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