https://ria.ru/20220221/kontakty-1774026509.html
В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена
В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 21.02.2022
В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена
Кремль не исключает возможность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:42
2022-02-21T11:42
2022-02-21T11:47
в мире
владимир путин
джо байден
сша
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Кремль не исключает возможность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно согласовать, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, мы не исключаем (возможность контактов - ред.). При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение", - сказал Песков.При этом он уточнил, что на данный момент рано говорить об организации каких-либо встреч. "Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое, конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров (иностранных дел - ред.)", - подчеркнул Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220221/sammit-1774010533.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия
11:42 21.02.2022 (обновлено: 11:47 21.02.2022)
В Кремле не исключили дальнейших контактов Путина и Байдена
Пресс-секретарь Песков: Кремль не исключает дальнейших контактов Путина и Байдена