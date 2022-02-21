https://ria.ru/20220221/koka-1774074280.html

Клаву Коку раскритиковали за поведение на "Вечернем Урганте"

Клаву Коку раскритиковали за поведение на "Вечернем Урганте" - РИА Новости, 21.02.2022

Клаву Коку раскритиковали за поведение на "Вечернем Урганте"

Клаву Коку раскритиковали в социальных сетях за поведение в шоу "Вечерний Ургант". Девушка вместе с ведущим пошутили над резонансной историей в Куршевеле. Тогда РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:38

2022-02-21T16:38

2022-02-21T16:38

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клава кока

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Клаву Коку раскритиковали в социальных сетях за поведение в шоу "Вечерний Ургант". Девушка вместе с ведущим пошутили над резонансной историей в Куршевеле. Тогда певица сняла на видео Ольгу Бузову, которая, по мнению некоторых зрителей, находилась в состоянии алкогольного опьянения.На видео Иван Ургант делает вид, что пьян, в то время как артистка якобы снимает видео. В социальных сетях шутку не оценили.Кока никак не отреагировала на критику, отметив, что она приходит в шоу уже в четвертый раз.Некоторые комментаторы добавили, что не ожидали от Коки глупых шуток.Ранее певица оправдалась за скандал в Куршевеле, отметив, что эмоции звезд были искренними.

https://ria.ru/20220112/bilan-1767538817.html

https://ria.ru/20220120/buzova-1768679359.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, клава кока, шоу-бизнес