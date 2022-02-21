Клаву Коку раскритиковали за поведение на "Вечернем Урганте"
Клаву Коку раскритиковали за шутку о Бузовой на "Вечернем Урганте"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Клаву Коку раскритиковали в социальных сетях за поведение в шоу "Вечерний Ургант". Девушка вместе с ведущим пошутили над резонансной историей в Куршевеле. Тогда певица сняла на видео Ольгу Бузову, которая, по мнению некоторых зрителей, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На видео Иван Ургант делает вид, что пьян, в то время как артистка якобы снимает видео. В социальных сетях шутку не оценили.
"Клава, не ожидала, что вы такая подлая! Вместе с Бузовой отдыхали, а теперь высмеиваете! Повзрослеете, поймете. Надеюсь, осознаете, что поступили мягко сказать по-скотски!", "Очень жаль, что кто-то может довериться такому человеку как она", "Я думала и Ургант поумнее будет, и до Коки дойдет все-таки… Но, видно, нет. Разочаровала. И на возраст тут уже не спишешь", – написали в комментариях.
Кока никак не отреагировала на критику, отметив, что она приходит в шоу уже в четвертый раз.
"Четвертый раз на Урганте, но волнуюсь, как в первый", – отметила артистка.
Некоторые комментаторы добавили, что не ожидали от Коки глупых шуток.
"Вы падаете в глазах фанатов с такими глупыми и змеиными шутками, удивила ваша злость, конечно, и коварство. Очень неожиданно. Я не говорю, что люблю Бузову, но, мне кажется, поступили вы не очень красиво", – отметили подписчики.
Ранее певица оправдалась за скандал в Куршевеле, отметив, что эмоции звезд были искренними.
Опубликовано: Жанна Старицына