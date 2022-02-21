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Шоубиз
https://ria.ru/20220221/koka-1774074280.html
Клаву Коку раскритиковали за поведение на "Вечернем Урганте"
Клаву Коку раскритиковали за поведение на "Вечернем Урганте" - РИА Новости, 21.02.2022
Клаву Коку раскритиковали за поведение на "Вечернем Урганте"
Клаву Коку раскритиковали в социальных сетях за поведение в шоу "Вечерний Ургант". Девушка вместе с ведущим пошутили над резонансной историей в Куршевеле. Тогда РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:38
2022-02-21T16:38
шоубиз
знаменитости
клава кока
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Клаву Коку раскритиковали в социальных сетях за поведение в шоу "Вечерний Ургант". Девушка вместе с ведущим пошутили над резонансной историей в Куршевеле. Тогда певица сняла на видео Ольгу Бузову, которая, по мнению некоторых зрителей, находилась в состоянии алкогольного опьянения.На видео Иван Ургант делает вид, что пьян, в то время как артистка якобы снимает видео. В социальных сетях шутку не оценили.Кока никак не отреагировала на критику, отметив, что она приходит в шоу уже в четвертый раз.Некоторые комментаторы добавили, что не ожидали от Коки глупых шуток.Ранее певица оправдалась за скандал в Куршевеле, отметив, что эмоции звезд были искренними.
https://ria.ru/20220112/bilan-1767538817.html
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знаменитости, клава кока, шоу-бизнес
16:38 21.02.2022
 
Клаву Коку раскритиковали за поведение на "Вечернем Урганте"

Клаву Коку раскритиковали за шутку о Бузовой на "Вечернем Урганте"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Клаву Коку раскритиковали в социальных сетях за поведение в шоу "Вечерний Ургант". Девушка вместе с ведущим пошутили над резонансной историей в Куршевеле. Тогда певица сняла на видео Ольгу Бузову, которая, по мнению некоторых зрителей, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На видео Иван Ургант делает вид, что пьян, в то время как артистка якобы снимает видео. В социальных сетях шутку не оценили.

"Клава, не ожидала, что вы такая подлая! Вместе с Бузовой отдыхали, а теперь высмеиваете! Повзрослеете, поймете. Надеюсь, осознаете, что поступили мягко сказать по-скотски!", "Очень жаль, что кто-то может довериться такому человеку как она", "Я думала и Ургант поумнее будет, и до Коки дойдет все-таки… Но, видно, нет. Разочаровала. И на возраст тут уже не спишешь", – написали в комментариях.

Кока никак не отреагировала на критику, отметив, что она приходит в шоу уже в четвертый раз.

"Четвертый раз на Урганте, но волнуюсь, как в первый", – отметила артистка.

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Некоторые комментаторы добавили, что не ожидали от Коки глупых шуток.

"Вы падаете в глазах фанатов с такими глупыми и змеиными шутками, удивила ваша злость, конечно, и коварство. Очень неожиданно. Я не говорю, что люблю Бузову, но, мне кажется, поступили вы не очень красиво", – отметили подписчики.

Ранее певица оправдалась за скандал в Куршевеле, отметив, что эмоции звезд были искренними.
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ШоубизЗнаменитостиКлава КокаШоу-бизнес
 
 
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