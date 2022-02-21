17:20 21.02.2022 (обновлено: 17:26 21.02.2022)
Случаев оставления храмов в ЛНР нет, заявил священник
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБойцы ополчения ЛНР на блокпосту в поселке Новосветловка в Луганской области
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Случаев оставления приходов священниками в Луганской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) зафиксировано не было, сообщил РИА Новости настоятель храма Святых богоотец Иоакима и Анны в городе Ровеньки в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) протоиерей Александр Авдюгин.
Ранее пресс-секретарь главы расположенной в Ростовской области Донской митрополии Игорь Петровский сообщил РИА Новости, что священники канонической УПЦ останутся при своих приходах, чтобы окормлять прихожан, остающихся в Донецкой и Луганской народных республиках.
"У нас тихо, но все меры принимаются: мобилизация, эвакуация. В храмах везде служат. Людей, конечно, стало меньше. Случаев оставления священниками своих храмов нет", - сообщил Авдюгин.
Он отметил, что эвакуируют, прежде всего, подопечных детдомов и домов престарелых, а также большие семьи.
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Опубликовано: Никита Бизин