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Религия
https://ria.ru/20220221/khramy-1774118181.html
Случаев оставления храмов в ЛНР нет, заявил священник
Случаев оставления храмов в ЛНР нет, заявил священник - РИА Новости, 21.02.2022
Случаев оставления храмов в ЛНР нет, заявил священник
Случаев оставления приходов священниками в Луганской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) зафиксировано не было, сообщил РИА Новости настоятель храма... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:20
2022-02-21T17:26
религия
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
религия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Случаев оставления приходов священниками в Луганской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) зафиксировано не было, сообщил РИА Новости настоятель храма Святых богоотец Иоакима и Анны в городе Ровеньки в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) протоиерей Александр Авдюгин.Ранее пресс-секретарь главы расположенной в Ростовской области Донской митрополии Игорь Петровский сообщил РИА Новости, что священники канонической УПЦ останутся при своих приходах, чтобы окормлять прихожан, остающихся в Донецкой и Луганской народных республиках."У нас тихо, но все меры принимаются: мобилизация, эвакуация. В храмах везде служат. Людей, конечно, стало меньше. Случаев оставления священниками своих храмов нет", - сообщил Авдюгин.Он отметил, что эвакуируют, прежде всего, подопечных детдомов и домов престарелых, а также большие семьи.Все монастыри и храмы Луганской епархии по распоряжению митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона (Поворознюка) будут служить особые молебны об искоренении злобы. Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало) призвал монастыри своей епархии дать пристанище беженцам, а всех прихожан - оказать им посильную помощь. Он тоже обратился к верующим с просьбой молиться о мире. В России митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов) вечером пятницы обратился к верующим с просьбой оказать любую помощь и поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР беженцам.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.По информации оперативного штаба Ростовской области, в настоящее время в 99 пунктах временного размещения находятся более 6 тысяч человек, почти половина из них – дети. По данным пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за прошедшие сутки границу пересекли более 21 тысячи граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса. Девять поездов с 7 тысячами беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР выехали за сутки из Ростовской области в другие регионы России, сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.
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владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия
17:20 21.02.2022 (обновлено: 17:26 21.02.2022)
 

Случаев оставления храмов в ЛНР нет, заявил священник

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБойцы ополчения ЛНР на блокпосту в поселке Новосветловка в Луганской области
Бойцы ополчения ЛНР на блокпосту в поселке Новосветловка в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Случаев оставления приходов священниками в Луганской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) зафиксировано не было, сообщил РИА Новости настоятель храма Святых богоотец Иоакима и Анны в городе Ровеньки в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) протоиерей Александр Авдюгин.
Ранее пресс-секретарь главы расположенной в Ростовской области Донской митрополии Игорь Петровский сообщил РИА Новости, что священники канонической УПЦ останутся при своих приходах, чтобы окормлять прихожан, остающихся в Донецкой и Луганской народных республиках.
"У нас тихо, но все меры принимаются: мобилизация, эвакуация. В храмах везде служат. Людей, конечно, стало меньше. Случаев оставления священниками своих храмов нет", - сообщил Авдюгин.
Он отметил, что эвакуируют, прежде всего, подопечных детдомов и домов престарелых, а также большие семьи.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Никита Бизин
 
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