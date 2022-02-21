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Биография короля Норвегии Харальда V

Биография короля Норвегии Харальда V - РИА Новости, 21.02.2022

Биография короля Норвегии Харальда V

Король Норвегии Харальд V родился 21 февраля 1937 года в королевской резиденции Скаугум (рядом с Осло) в семье кронпринца Улафа (будущего короля Улафа V... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:35

2022-02-21T04:35

2022-02-21T04:35

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Король Норвегии Харальд V родился 21 февраля 1937 года в королевской резиденции Скаугум (рядом с Осло) в семье кронпринца Улафа (будущего короля Улафа V (1903-1991)) и кронпринцессы Марты (1901-1954). Харальд стал первым принцем, появившимся на свет в независимой Норвегии (страна обрела независимость в 1905 году, ранее на протяжении веков находилась под властью шведских и датских королей). Принадлежит к династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург.У наследного принца Улафа и наследной принцессы Марты также было две дочери, принцесса Рагнхильда (1930-2012) и принцесса Астрид, родившиеся раньше принца. В то время Конституция Норвегии 1814 года предусматривала, что только наследники мужского пола могут наследовать трон. Таким образом, рождение принца Харальда гарантировало линию наследования. В 1990 году в Конституцию были внесены поправки, теперь на престол вступает старший ребенок, независимо от пола. В связи со вступлением в силу новой поправки принято решение о применении прежней нормы ко всем детям, родившимся до 1990 года.Первые три года жизни принца Харальда прошли в окрестностях Скаугума. После оккупации Норвегии фашистской Германией, королевская семья покинула Осло. Кронпринцесса Марта с детьми сначала жила в Швеции, затем в США. Наследный принц Улаф и король Хокон VII находились в Лондоне (Великобритания).Вернувшись в Норвегию, принц Харальд учился в школе Сместад, полное среднее образование получил в Соборной школе в Осло.Принц Харальд учился в Школе подготовки офицеров норвежской кавалерии, продолжил военное образование в Военной академии, которую окончил в 1959 году. В 1960-1962 годах изучал социальные науки, историю и экономику в Оксфорде в колледже Бейллиол (Великобритания).В сентябре 1957 года после смерти деда, короля Хокона VII, королем Норвегии стал отец Харальда – Улаф V, а Харальд получил титул наследного принца и вошел в Государственный совет.В последующие годы в качестве кронпринца выполнял ряд официальных представительских функций. В 1960 году кронпринц Харальд совершил свой первый официальный государственный визит за границу, посетив США в связи с 50-летием Американо-скандинавского фонда.В 1990 году в связи с болезнью Улафа V Харальд был объявлен принцем-регентом и до января 1991 года исполнял обязанности главы государства. 17 января 1991 года после смерти короля вступил на престол. 21 января 1991 года принес присягу в стортинге (парламенте). 23 июня 1991 года по желанию короля его коронование состоялось в Кафедральном соборе Нидарос в Трондхейме.С момента введения парламентаризма в 1884 году официальные обязанности короля в основном носят церемониальный характер. Король проводит заседания Государственного совета по пятницам и официально открывает новую сессию стортинга каждый год в октябре. Законодательные акты, одобренные Государственным советом, не имеют силы до тех пор, пока они не будут санкционированы королем и скреплены подписью премьер-министра. Хотя формулировка Конституции по-прежнему гласит, что исполнительная власть принадлежит королю, фактически власть принадлежит правительству.Король играет важную роль во время смены правительства. Обычно уходящий в отставку премьер-министр советует королю, кто должен взять на себя роль нового премьер-министра.Король и королева совершают официальные государственные визиты в другие страны и принимают у себя глав иностранных государств, посещающих Норвегию. Король устраивает во Дворце официальные аудиенции для новоназначенных послов иностранных государств, вручающих верительные грамоты.Король Харальд имеет звание генерала армии и генерала авиации, адмирала флота. Он является самым высокопоставленным офицером страны.Он покровительствует 30 общественным и научным организациям. В их числе Норвежское королевское общество наук и литературы, Норвежская научная академия полярных исследований, Норвежский олимпийский и паралимпийский комитет, Норвежское общество по борьбе с раком, Норвежская академия технологических наук и др.Харальд V увлекается парусным спортом, ежегодно участвует в национальных и международных регатах. В 1987 году король Харальд и его команда выиграли чемпионат мира на яхте Fram X, а в 2005 году они выиграли чемпионат Европы на Fram XV.В 1964 году король Харальд V нес норвежский флаг на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Харальд V был почетным председателем Организационного комитета Олимпийских игр в Лиллехаммере в 1994 году, председателем Консультативного совета чемпионата мира по лыжным видам спорта FIS в 1982 году.В январе 2011 года Харальд V был удостоен почетной награды Sports Gala от Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета и Конфедерации спорта на ежегодном спортивном гала-вечере в Хамаре, а в 2017 году Норвежская лыжная ассоциация наградила его трофеем King Olav Trophy за вклад в развитие лыжного спорта на международном уровне.29 августа 1968 года Харальд женился на Соне Харальдсен, которая не имела аристократического происхождения. Пара знала друг друга девять лет, прежде чем их брак был одобрен. После свадьбы Соня стала кронпринцессой, а в 1991 году – королевой. В семье двое детей – принцесса Марта Луиза и наследный принц Хокон. В 2001 году он женился на Метте-Марит Тьессем Хойбю, которая происходит из простой семьи и имеет ребенка от первого брака. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, норвегия, лиллехаммер