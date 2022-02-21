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В России создали новый эффективный катализатор для нефтехимии

В России создали новый эффективный катализатор для нефтехимии - РИА Новости, 21.02.2022

В России создали новый эффективный катализатор для нефтехимии

Исследователи КФУ в составе научной группы синтезировали новый стабильный катализатор химических реакций на основе полимерных частиц и палладия. По мнению... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T09:00

2022-02-21T09:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Исследователи КФУ в составе научной группы синтезировали новый стабильный катализатор химических реакций на основе полимерных частиц и палладия. По мнению авторов, разработка найдет применение в нефтехимической и фармацевтической промышленностях. Проведение работы было поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ). Исследование опубликовано в журнале Molecules.Палладий — благородный металл, способный ускорять самые разные химические реакции. Благодаря этому свойству его используют при производстве и очистке нефтепродуктов, а также при синтезе пластиковых материалов. Кроме того, при создании лекарств 17 процентов всех химических реакций проводятся с использованием палладиевых катализаторов.Основной недостаток палладия как катализатора состоит в том, что его частицы часто слипаются в растворе, образуя неактивные крупные конгломераты — палладиевую чернь.Ученые Химического института имени А. М. Бутлерова Казанского федерального университета (КФУ) совместно с коллегами из Института органической и физической химии имени А.Е. Арбузова предложили наносить палладий на полимерные органические наночастицы для его стабилизации.В качестве основы для наночастиц химики взяли поверхностно-активные соединения, содержащие два типа функциональных фрагментов — карбеновые лиганды (лиганды, содержащие двухвалентный углерод, который вместо типичных для данного элемента четырех ковалентных связей, образует лишь две, а оставшиеся два электрона образуют неподеленную электронную пару), способные соединяться с палладием и стабилизировать его, а также азидные/алкинильные фрагменты, благодаря сшиванию которых между собой молекулы собираются в полимерные наночастицы, по величине сопоставимые с размером вируса.Исследователи проводили сборку и сшивку соединений в водном растворе, после чего к полимерному продукту добавляли соль палладия и аскорбиновую кислоту. В таких условиях ионы благородного металла оседали на полимерную подложку и при восстановлении формировали на их поверхности нанокластеры.Для проверки каталитической активности новой системы исследователи провели модельную химическую реакцию восстановления пара-нитрофенола в воде. Расположенные на полимерной поверхности нанокластеры палладия на порядок ускорили химическую реакцию по сравнению со свободными палладиевыми частицами."Это можно объяснить тем, что носитель, по поверхности которого равномерно распределен палладий, не давал металлу образовать неактивные конгломераты. Такая система нивелирует главный недостаток чистого палладия", — отметил Владимир Бурилов.Также ученые продемонстрировали возможность повторного использования катализатора до пяти циклов без потери активности. По их мнению, это делает его экологичнее и дешевле большинства других катализаторов.

https://ria.ru/20210629/nauka-1738997652.html

https://ria.ru/20211006/misis-1753346051.html

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навигатор абитуриента, казанский (приволжский) федеральный университет, университетская наука, казань, россия, российский научный фонд, технологии