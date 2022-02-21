Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С обеих сторон подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.
Кроме того, были затронуты некоторые другие вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев