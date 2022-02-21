https://ria.ru/20220221/karabakh-1774153539.html

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 21.02.2022

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин накануне встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:00

2022-02-21T19:00

2022-02-21T19:00

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

азербайджан

в мире

ильхам алиев

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин накануне встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С обеих сторон подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.Кроме того, были затронуты некоторые другие вопросы, связанные с усилиями по укреплению стабильности и установлению в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.

https://ria.ru/20220221/karabakh-1774083905.html

россия

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, никол пашинян, владимир путин, армения, азербайджан, в мире, ильхам алиев