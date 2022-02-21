https://ria.ru/20220221/immunomodulyator-1773847442.html

Иммунолог оценил эффективность иммуномодуляторов для профилактики COVID

Иммунолог оценил эффективность иммуномодуляторов для профилактики COVID - РИА Новости, 21.02.2022

Иммунолог оценил эффективность иммуномодуляторов для профилактики COVID

Помогает ли прием иммуномодуляторов предотвратить заболевание ОРВИ, гриппом или COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T02:15

2022-02-21T02:15

2022-02-21T02:15

распространение коронавируса

общество

россия

здоровье

иммунитет

николай крючков

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Помогает ли прием иммуномодуляторов предотвратить заболевание ОРВИ, гриппом или COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Некоторые россияне, беспокоясь о своем здоровье, в сезоны распространения гриппа и ОРВИ, а также во время роста заболеваемости COVID-19, принимают иммуномодуляторы — специальные лекарственные средства, улучшающие состояние иммунной системы. По словам Крючкова, эти препараты могут оказывать влияние на отдельные "звенья" иммунитета.Однако это воздействие вовсе не означает, что человек, принимающий иммуномодуляторы, приобретает защиту от ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции, продолжил он."Эти колебания отдельных иммунологических параметров не свидетельствуют о клинической эффективности таких препаратов. То, что введение препарата может менять, условно, активность интерфероновой системы, еще не значит, что этот препарат будет снижать риски заражения теми или иными инфекционными заболеваниями", — считает Крючков.Чтобы выяснить, можно ли использовать иммуномодуляторы в качестве средства для профилактики той или иной инфекции, нужно проводить серьезные научные исследования, продолжил он.В то же время, навредить здоровью эти препараты тоже, скорее всего, не смогут, полагает он."Вероятность того, что они вам навредят, небольшая, но они практически наверняка вам и не помогут. Не стоит тратить деньги на подобные препараты", — посоветовал Крючков.Самый безопасный и эффективный способ предотвратить заболевание COVID-19 — это прививка.

https://ria.ru/20220216/vitaminc-1773100082.html

https://ria.ru/20220122/omikron-1769036494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, здоровье, иммунитет, николай крючков