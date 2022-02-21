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Останутся ли россияне без красной рыбы и икры в этом году
Оценены риски дефицита красной рыбы и икры в этом году - РИА Новости, 21.02.2022
Останутся ли россияне без красной рыбы и икры в этом году
Рисков, что из-за низкого прогнозируемого вылова лососевых на Дальнем Востоке россияне в этом году останутся без красной рыбы и красной икры, нет, сообщил РИА... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T06:31
2022-02-21T06:42
общество
дальний восток
владивосток
красная икра
кирилл колончин
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев — РИА Новости. Рисков, что из-за низкого прогнозируемого вылова лососевых на Дальнем Востоке россияне в этом году останутся без красной рыбы и красной икры, нет, сообщил РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.Ранее начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова на совещании во Владивостоке сообщила, что ученые прогнозируют самый низкий за 12 лет объем вылова лососевых на Дальнем Востоке в этом году, однако фактический вылов может быть больше ожидаемого. В 2022 году общий объем вылова тихоокеанских лососей может составить 264 тысячи тонн. При этом в конце марта состоится корректировка вылова горбуши в нескольких районах, тогда общий прогнозный вылов лососевых может увеличиться до 321 тысяч тонн.Это результат не самый низкий из всех, которые были за прошедшие 20 лет, считает собеседник агентства."Это нормально, такая волатильность по вылову допускается, это анадромные рыбы. И самое главное, что мы сегодня смогли увидеть и обсудить, что есть минимальный — самый пессимистичный— прогноз и оптимистичный. Оптимистичный выше пессимистичного процентов на 30. Поэтому еще есть надежда, что последние данные, которые мы обработаем, позволят нам говорить о том, что результат будет свыше 300 тысяч тонн в целом по Дальнему Востоку", — заключил директор ВНИРО.
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общество, дальний восток, владивосток, красная икра, кирилл колончин
06:31 21.02.2022 (обновлено: 06:42 21.02.2022)
 
Оценены риски дефицита красной рыбы и икры в этом году

Директор ВНИРО Колончин: россияне не останутся без красной рыбы и икры в этом году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродажа красной икры в Москве
Продажа красной икры в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 21 фев — РИА Новости. Рисков, что из-за низкого прогнозируемого вылова лососевых на Дальнем Востоке россияне в этом году останутся без красной рыбы и красной икры, нет, сообщил РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.
Ранее начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова на совещании во Владивостоке сообщила, что ученые прогнозируют самый низкий за 12 лет объем вылова лососевых на Дальнем Востоке в этом году, однако фактический вылов может быть больше ожидаемого. В 2022 году общий объем вылова тихоокеанских лососей может составить 264 тысячи тонн. При этом в конце марта состоится корректировка вылова горбуши в нескольких районах, тогда общий прогнозный вылов лососевых может увеличиться до 321 тысяч тонн.

"Рисков абсолютно никаких нет", — сказал Колончин, отвечая на вопрос, нет ли рисков, что россияне останутся без красной рыбы и икры.

Это результат не самый низкий из всех, которые были за прошедшие 20 лет, считает собеседник агентства.
"Это нормально, такая волатильность по вылову допускается, это анадромные рыбы. И самое главное, что мы сегодня смогли увидеть и обсудить, что есть минимальный — самый пессимистичный— прогноз и оптимистичный. Оптимистичный выше пессимистичного процентов на 30. Поэтому еще есть надежда, что последние данные, которые мы обработаем, позволят нам говорить о том, что результат будет свыше 300 тысяч тонн в целом по Дальнему Востоку", — заключил директор ВНИРО.
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Опубликовано: Никита Стома
 
ОбществоДальний ВостокВладивостокКрасная икраКирилл Колончин
 
 
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