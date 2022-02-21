https://ria.ru/20220221/gumpomosch-1774068276.html

Подмосковье отправит гумпомощь эвакуированным из Донбасса

Подмосковье отправит гумпомощь эвакуированным из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Подмосковье отправит гумпомощь эвакуированным из Донбасса

Московская область направит сегодня 40 тонн бутилированной воды эвакуированным жителям Донбасса, а также кофе, средства личной гигиены, антисептики и другое,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:28

2022-02-21T14:28

2022-02-21T14:28

новости подмосковья

денис пушилин

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

реутов

эвакуация жителей днр и лнр в россию

андрей воробьев

московская областная дума

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская область направит сегодня 40 тонн бутилированной воды эвакуированным жителям Донбасса, а также кофе, средства личной гигиены, антисептики и другое, говорится в Telegram-канале Мособлдумы.Основной пункт сбора создан в подмосковном Реутове. К сбору гуманитарной помощи подключились и местные предприниматели, сообщили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Подмосковье готово принять и разместить у себя около 1,5 тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/pomosch-1774046186.html

https://ria.ru/20220219/bezhentsy-1773795136.html

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

реутов

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис пушилин, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), реутов, эвакуация жителей днр и лнр в россию, андрей воробьев, московская областная дума, мособлдума