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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220221/gumpomosch-1774068276.html
Подмосковье отправит гумпомощь эвакуированным из Донбасса
Подмосковье отправит гумпомощь эвакуированным из Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Подмосковье отправит гумпомощь эвакуированным из Донбасса
Московская область направит сегодня 40 тонн бутилированной воды эвакуированным жителям Донбасса, а также кофе, средства личной гигиены, антисептики и другое,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:28
2022-02-21T14:28
новости подмосковья
денис пушилин
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
реутов
эвакуация жителей днр и лнр в россию
андрей воробьев
московская областная дума
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская область направит сегодня 40 тонн бутилированной воды эвакуированным жителям Донбасса, а также кофе, средства личной гигиены, антисептики и другое, говорится в Telegram-канале Мособлдумы.Основной пункт сбора создан в подмосковном Реутове. К сбору гуманитарной помощи подключились и местные предприниматели, сообщили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Подмосковье готово принять и разместить у себя около 1,5 тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/pomosch-1774046186.html
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донецкая народная республика
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Алёна Пава
Алёна Пава
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денис пушилин, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), реутов, эвакуация жителей днр и лнр в россию, андрей воробьев, московская областная дума, мособлдума
14:28 21.02.2022
 

Подмосковье отправит гумпомощь эвакуированным из Донбасса

© Pixabay / aureliofoxrjХлеб
Хлеб - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Pixabay / aureliofoxrj
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская область направит сегодня 40 тонн бутилированной воды эвакуированным жителям Донбасса, а также кофе, средства личной гигиены, антисептики и другое, говорится в Telegram-канале Мособлдумы.
"Уже сегодня рано утром в пункт сбора завезена хлебобулочная продукция и кондитерские изделия от "Щелковохлеб" в объёме порядка 3 тонн (в ближайшее время планируется отправить еще 2 тонны). Также для нужд жителей сегодня будет отправлено 40 тонн бутилированной воды, кофе, средства личной гигиены, антисептики, электроприборы для бытовых нужд (чайники, микроволновые печи)", - сказано в сообщении.
Основной пункт сбора создан в подмосковном Реутове. К сбору гуманитарной помощи подключились и местные предприниматели, сообщили в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что Подмосковье готово принять и разместить у себя около 1,5 тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаМосковская область (Подмосковье)РеутовЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюАндрей ВоробьевМосковская областная думаМособлдума
 
 
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