Подмосковье отправит гумпомощь эвакуированным из Донбасса
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московская область направит сегодня 40 тонн бутилированной воды эвакуированным жителям Донбасса, а также кофе, средства личной гигиены, антисептики и другое, говорится в Telegram-канале Мособлдумы.
"Уже сегодня рано утром в пункт сбора завезена хлебобулочная продукция и кондитерские изделия от "Щелковохлеб" в объёме порядка 3 тонн (в ближайшее время планируется отправить еще 2 тонны). Также для нужд жителей сегодня будет отправлено 40 тонн бутилированной воды, кофе, средства личной гигиены, антисептики, электроприборы для бытовых нужд (чайники, микроволновые печи)", - сказано в сообщении.
Основной пункт сбора создан в подмосковном Реутове. К сбору гуманитарной помощи подключились и местные предприниматели, сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Подмосковье готово принять и разместить у себя около 1,5 тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Алёна Пава