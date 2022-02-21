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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/grazhdanskiy-1774157083.html
Глава Донецкой области: из-за обстрела Новолуганского погиб гражданский
Глава Донецкой области: из-за обстрела Новолуганского погиб гражданский - РИА Новости, 21.02.2022
Глава Донецкой области: из-за обстрела Новолуганского погиб гражданский
Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко заявил, что один гражданский погиб в в понедельник в результате обстрела населенного пункта... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:14
2022-02-21T19:32
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко заявил, что один гражданский погиб в в понедельник в результате обстрела населенного пункта Новолуганское."Только что боевики обстреляли Новолуганское. По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод. В результате обстрела погиб гражданский мужчина. Погибший мужчина – 1970 года рождения", - написал руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
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Ольга Филиппова
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РИА Новости
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
19:14 21.02.2022 (обновлено: 19:32 21.02.2022)
 
Глава Донецкой области: из-за обстрела Новолуганского погиб гражданский

Глава Донецкой области Кириленко: из-за обстрела Новолуганского погиб один гражданский

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко заявил, что один гражданский погиб в в понедельник в результате обстрела населенного пункта Новолуганское.
"Только что боевики обстреляли Новолуганское. По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод. В результате обстрела погиб гражданский мужчина. Погибший мужчина – 1970 года рождения", - написал руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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