19:14 21.02.2022 (обновлено: 19:32 21.02.2022)
Глава Донецкой области: из-за обстрела Новолуганского погиб гражданский
Глава Донецкой области Кириленко: из-за обстрела Новолуганского погиб один гражданский
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко заявил, что один гражданский погиб в в понедельник в результате обстрела населенного пункта Новолуганское.
"Только что боевики обстреляли Новолуганское. По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод. В результате обстрела погиб гражданский мужчина. Погибший мужчина – 1970 года рождения", - написал руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Опубликовано: Ольга Филиппова