https://ria.ru/20220221/grazhdanskiy-1774157083.html

Глава Донецкой области: из-за обстрела Новолуганского погиб гражданский

Глава Донецкой области: из-за обстрела Новолуганского погиб гражданский - РИА Новости, 21.02.2022

Глава Донецкой области: из-за обстрела Новолуганского погиб гражданский

Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко заявил, что один гражданский погиб в в понедельник в результате обстрела населенного пункта... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:14

2022-02-21T19:14

2022-02-21T19:32

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КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко заявил, что один гражданский погиб в в понедельник в результате обстрела населенного пункта Новолуганское."Только что боевики обстреляли Новолуганское. По оперативной информации, повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод. В результате обстрела погиб гражданский мужчина. Погибший мужчина – 1970 года рождения", - написал руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указ о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220221/donbass-1774009283.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина