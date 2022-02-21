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В ЕС назвали справедливым требование России к НАТО
В ЕС назвали справедливым требование России к НАТО - РИА Новости, 21.02.2022
В ЕС назвали справедливым требование России к НАТО
Евродепутат и председатель французской крайне правой партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля заявил в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T00:54
2022-02-21T02:00
михаил горбачев
россия
восточная европа
франция
владимир путин
в мире
марин ле пен
сша
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ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Евродепутат и председатель французской крайне правой партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля заявил в эфире телеканала BFMTV, что требование России о нерасширении НАТО на восток справедливо.Он отметил, что в 1991 году между США и президентом СССР Михаилом Горбачевым была заключена "негласная договоренность" о нерасширении НАТО на восток к границам России."Этот договор не соблюдался, и США с тех пор, как их тогда называли "жандарм мира", стремящиеся к экспансии, приближались к России в логике холодной войны. Я считаю, что нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход", — добавил соратник Ле Пен.Роль Франции, по мнению политика, состоит в том, чтобы добиваться деэскалации ситуации вокруг Украины.Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Документ, ранее находившийся под грифом "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220219/rasshirenie-1773716815.html
https://ria.ru/20220220/nato-1773853357.html
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михаил горбачев, россия, восточная европа, франция, владимир путин, в мире, марин ле пен, сша, жордан барделля, нато, париж
00:54 21.02.2022 (обновлено: 02:00 21.02.2022)
 
В ЕС назвали справедливым требование России к НАТО

Евродепутат Барделль: Россия справедливо требует от НАТО не приближаться к ее границам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Евродепутат и председатель французской крайне правой партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля заявил в эфире телеканала BFMTV, что требование России о нерасширении НАТО на восток справедливо.
"Требование России и Владимира Путина о том, что НАТО не должно нагрянуть к ее границам, легитимно", — сказал Барделля.
Он отметил, что в 1991 году между США и президентом СССР Михаилом Горбачевым была заключена "негласная договоренность" о нерасширении НАТО на восток к границам России.
"Этот договор не соблюдался, и США с тех пор, как их тогда называли "жандарм мира", стремящиеся к экспансии, приближались к России в логике холодной войны. Я считаю, что нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход", — добавил соратник Ле Пен.
Роль Франции, по мнению политика, состоит в том, чтобы добиваться деэскалации ситуации вокруг Украины.
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 05:45
Экс-аналитик ЦРУ: США должны признать, что обещали не расширять НАТО
Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Документ, ранее находившийся под грифом "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
Вчера, 03:25
Столтенберг не считает, что НАТО нарушила обещание не расширяться на восток
Опубликовано: Никита Стома
 
Михаил ГорбачевРоссияВосточная ЕвропаФранцияВладимир ПутинВ миреМарин Ле ПенСШАЖордан БарделляНАТОПариж
 
 
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