https://ria.ru/20220221/granitsy-1773976469.html

В ЕС назвали справедливым требование России к НАТО

В ЕС назвали справедливым требование России к НАТО - РИА Новости, 21.02.2022

В ЕС назвали справедливым требование России к НАТО

Евродепутат и председатель французской крайне правой партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля заявил в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T00:54

2022-02-21T00:54

2022-02-21T02:00

михаил горбачев

россия

восточная европа

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владимир путин

в мире

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ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Евродепутат и председатель французской крайне правой партии "Национальное объединение" на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля заявил в эфире телеканала BFMTV, что требование России о нерасширении НАТО на восток справедливо.Он отметил, что в 1991 году между США и президентом СССР Михаилом Горбачевым была заключена "негласная договоренность" о нерасширении НАТО на восток к границам России."Этот договор не соблюдался, и США с тех пор, как их тогда называли "жандарм мира", стремящиеся к экспансии, приближались к России в логике холодной войны. Я считаю, что нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход", — добавил соратник Ле Пен.Роль Франции, по мнению политика, состоит в том, чтобы добиваться деэскалации ситуации вокруг Украины.Ранее издание Spiegel сообщило, что в национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. Документ, ранее находившийся под грифом "секретно", обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон. В нем говорится о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. На встрече обсуждался вопрос безопасности Польши и других государств Восточной Европы. Из документа следовало, что участники встречи согласились, что членство стран Восточной Европы в НАТО "неприемлемо", отметило издание.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220219/rasshirenie-1773716815.html

https://ria.ru/20220220/nato-1773853357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

михаил горбачев, россия, восточная европа, франция, владимир путин, в мире, марин ле пен, сша, жордан барделля, нато, париж