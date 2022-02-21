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Бортников оценил обстановку на границе России и Украины
Бортников оценил обстановку на границе России и Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Бортников оценил обстановку на границе России и Украины
Обстановка на границе России и Украины в целом остается стабильной, она отслеживается, заявил в понедельник директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:02
2022-02-21T18:02
2022-02-21T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обстановка на границе России и Украины в целом остается стабильной, она отслеживается, заявил в понедельник директор ФСБ РФ Александр Бортников.В понедельник Южный военный округ сообщил, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение границы диверсионно-разведывательной группой с территории Украины."В принципе на границе обстановка с нашей стороны стабильная, мы ее отслеживаем и усилили военную составляющую, в том числе по линии пограничной службы, работаем совместно с правоохранительными органами и Министерством обороны", - сказал он на расширенном заседании Совета безопасности РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников
18:02 21.02.2022 (обновлено: 18:03 21.02.2022)
Бортников оценил обстановку на границе России и Украины
Директор ФСБ Бортников: обстановка на границе России и Украины в принципе стабильная