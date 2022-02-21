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Бортников оценил обстановку на границе России и Украины

Бортников оценил обстановку на границе России и Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Бортников оценил обстановку на границе России и Украины

Обстановка на границе России и Украины в целом остается стабильной, она отслеживается, заявил в понедельник директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:02

2022-02-21T18:02

2022-02-21T18:03

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

ситуация в днр и лнр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обстановка на границе России и Украины в целом остается стабильной, она отслеживается, заявил в понедельник директор ФСБ РФ Александр Бортников.В понедельник Южный военный округ сообщил, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение границы диверсионно-разведывательной группой с территории Украины."В принципе на границе обстановка с нашей стороны стабильная, мы ее отслеживаем и усилили военную составляющую, в том числе по линии пограничной службы, работаем совместно с правоохранительными органами и Министерством обороны", - сказал он на расширенном заседании Совета безопасности РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников