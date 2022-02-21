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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Бортников оценил обстановку на границе России и Украины
Бортников оценил обстановку на границе России и Украины - РИА Новости, 21.02.2022
Бортников оценил обстановку на границе России и Украины
Обстановка на границе России и Украины в целом остается стабильной, она отслеживается, заявил в понедельник директор ФСБ РФ Александр Бортников. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T18:02
2022-02-21T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обстановка на границе России и Украины в целом остается стабильной, она отслеживается, заявил в понедельник директор ФСБ РФ Александр Бортников.В понедельник Южный военный округ сообщил, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение границы диверсионно-разведывательной группой с территории Украины."В принципе на границе обстановка с нашей стороны стабильная, мы ее отслеживаем и усилили военную составляющую, в том числе по линии пограничной службы, работаем совместно с правоохранительными органами и Министерством обороны", - сказал он на расширенном заседании Совета безопасности РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников
18:02 21.02.2022 (обновлено: 18:03 21.02.2022)
 
Бортников оценил обстановку на границе России и Украины

Директор ФСБ Бортников: обстановка на границе России и Украины в принципе стабильная

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Обстановка на границе России и Украины в целом остается стабильной, она отслеживается, заявил в понедельник директор ФСБ РФ Александр Бортников.
В понедельник Южный военный округ сообщил, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение границы диверсионно-разведывательной группой с территории Украины.
"В принципе на границе обстановка с нашей стороны стабильная, мы ее отслеживаем и усилили военную составляющую, в том числе по линии пограничной службы, работаем совместно с правоохранительными органами и Министерством обороны", - сказал он на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр Бортников
 
 
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