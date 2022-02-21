https://ria.ru/20220221/gosduma-1774121831.html
Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра
Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра - РИА Новости, 21.02.2022
Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра
Глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о признании... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:35
2022-02-21T17:35
2022-02-21T17:35
госдума рф
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид калашников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6339634b5167b47da1a7c837fc2c8585.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса, если президент РФ выступит с таким заявлением."Если президент сегодня или завтра выступит с заявлением о признании ЛНР и ДНР, будем обсуждать это завтра в Госдуме", - заявил Калашников.
https://ria.ru/20220221/priznanie-1774109847.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754144676_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_f6f7d1215e5a2da43b8fdc16c359f220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид калашников
Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра
Депутат Калашников: Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра