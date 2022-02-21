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Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра
Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра - РИА Новости, 21.02.2022
Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра
Глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о признании... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:35
2022-02-21T17:35
госдума рф
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид калашников
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса, если президент РФ выступит с таким заявлением."Если президент сегодня или завтра выступит с заявлением о признании ЛНР и ДНР, будем обсуждать это завтра в Госдуме", - заявил Калашников.
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донецкая народная республика
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госдума рф, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид калашников
17:35 21.02.2022
 
Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра

Депутат Калашников: Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХолл в здании Государственной Думы РФ
Холл в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса, если президент РФ выступит с таким заявлением.
"Если президент сегодня или завтра выступит с заявлением о признании ЛНР и ДНР, будем обсуждать это завтра в Госдуме", - заявил Калашников.
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:54
Действия Запада ведут к признанию ДНР и ЛНР, считает депутат Госдумы
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Госдума РФСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Калашников
 
 
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