https://ria.ru/20220221/gosduma-1774121831.html

Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра

Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра - РИА Новости, 21.02.2022

Госдума может обсудить вопрос признания ДНР и ЛНР завтра

Глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о признании... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:35

2022-02-21T17:35

2022-02-21T17:35

госдума рф

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид калашников

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что Государственная дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса, если президент РФ выступит с таким заявлением."Если президент сегодня или завтра выступит с заявлением о признании ЛНР и ДНР, будем обсуждать это завтра в Госдуме", - заявил Калашников.

https://ria.ru/20220221/priznanie-1774109847.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид калашников