https://ria.ru/20220221/gorlovka-1774166675.html

Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов

Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов - РИА Новости, 21.02.2022

Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов

Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая открыта после обстрелов. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:13

2022-02-21T20:13

2022-02-21T20:23

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая открыта после обстрелов.Ранее в понедельник власти города заявили, что трасса закрыта в связи с обстрелами."Трасса Горловка-Ясиноватая открыта для движения", - говорится в сообщении Приходько в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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