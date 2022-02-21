https://ria.ru/20220221/gorlovka-1774166675.html
Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов
Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов - РИА Новости, 21.02.2022
Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов
Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая открыта после обстрелов. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:13
2022-02-21T20:13
2022-02-21T20:23
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая открыта после обстрелов.Ранее в понедельник власти города заявили, что трасса закрыта в связи с обстрелами."Трасса Горловка-Ясиноватая открыта для движения", - говорится в сообщении Приходько в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, горловка, иван приходько, донбасс
20:13 21.02.2022 (обновлено: 20:23 21.02.2022)
Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов
Движение по трассе Горловка — Ясиноватая в ДНР открыли после обстрелов