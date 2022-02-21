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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/gorlovka-1774166675.html
Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов
Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов - РИА Новости, 21.02.2022
Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов
Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая открыта после обстрелов. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:13
2022-02-21T20:23
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
горловка
иван приходько
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая открыта после обстрелов.Ранее в понедельник власти города заявили, что трасса закрыта в связи с обстрелами."Трасса Горловка-Ясиноватая открыта для движения", - говорится в сообщении Приходько в Telegram.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/donetsk-1774159703.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, горловка, иван приходько, донбасс
20:13 21.02.2022 (обновлено: 20:23 21.02.2022)
 
Трассу Горловка — Ясиноватая открыли после обстрелов

Движение по трассе Горловка — Ясиноватая в ДНР открыли после обстрелов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Глава администрации Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике Иван Приходько заявил, что трасса Горловка-Ясиноватая открыта после обстрелов.
Ранее в понедельник власти города заявили, что трасса закрыта в связи с обстрелами.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 19:27
В окрестностях Донецка прогремели взрывы
"Трасса Горловка-Ясиноватая открыта для движения", - говорится в сообщении Приходько в Telegram.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРГорловкаИван ПриходькоДонбасс
 
 
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