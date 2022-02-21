https://ria.ru/20220221/germaniya-1774102768.html
Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол
Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол - РИА Новости, 21.02.2022
Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол
Россия надеется, что новое правительство ФРГ займет прагматичную позицию в отношении Москвы, сказал посол России в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:27
2022-02-21T16:27
2022-02-21T16:27
россия
германия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия надеется, что новое правительство ФРГ займет прагматичную позицию в отношении Москвы, сказал посол России в Берлине Сергей Нечаев."Надо надеяться на то, что новое правительство Германии, состоящее из новых партий по итогам выборов сентябрьских займет все-таки прагматичную и реалистичную позицию в отношении России. Как говорится, на равных, взаимоуважительную, с пониманием в отношении наших интересов, которые немцы не отрицают", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220221/germaniya-1774093745.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)
Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол
Посол в Берлине: Россия надеется на прагматичную позицию нового правительства ФРГ к Москве