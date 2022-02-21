https://ria.ru/20220221/germaniya-1774102768.html

Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол

Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол - РИА Новости, 21.02.2022

Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол

Россия надеется, что новое правительство ФРГ займет прагматичную позицию в отношении Москвы, сказал посол России в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:27

2022-02-21T16:27

2022-02-21T16:27

россия

германия

берлин (город)

сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия надеется, что новое правительство ФРГ займет прагматичную позицию в отношении Москвы, сказал посол России в Берлине Сергей Нечаев."Надо надеяться на то, что новое правительство Германии, состоящее из новых партий по итогам выборов сентябрьских займет все-таки прагматичную и реалистичную позицию в отношении России. Как говорится, на равных, взаимоуважительную, с пониманием в отношении наших интересов, которые немцы не отрицают", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220221/germaniya-1774093745.html

россия

германия

берлин (город)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)