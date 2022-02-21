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Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол
Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол - РИА Новости, 21.02.2022
Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол
Россия надеется, что новое правительство ФРГ займет прагматичную позицию в отношении Москвы, сказал посол России в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:27
2022-02-21T16:27
россия
германия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия надеется, что новое правительство ФРГ займет прагматичную позицию в отношении Москвы, сказал посол России в Берлине Сергей Нечаев."Надо надеяться на то, что новое правительство Германии, состоящее из новых партий по итогам выборов сентябрьских займет все-таки прагматичную и реалистичную позицию в отношении России. Как говорится, на равных, взаимоуважительную, с пониманием в отношении наших интересов, которые немцы не отрицают", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".
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германия
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Екатерина Зайцева
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россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)
16:27 21.02.2022
 
Россия надеется на прагматичную позицию правительства ФРГ, заявил посол

Посол в Берлине: Россия надеется на прагматичную позицию нового правительства ФРГ к Москве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия надеется, что новое правительство ФРГ займет прагматичную позицию в отношении Москвы, сказал посол России в Берлине Сергей Нечаев.
"Надо надеяться на то, что новое правительство Германии, состоящее из новых партий по итогам выборов сентябрьских займет все-таки прагматичную и реалистичную позицию в отношении России. Как говорится, на равных, взаимоуважительную, с пониманием в отношении наших интересов, которые немцы не отрицают", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Вчера, 15:53
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияГерманияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)
 
 
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